Trotz regnerischen Wetters ist das 44. Spring- und Dressurturnier des Reitclub Amberg ein Erfolg gewesen: Denn die Turnierteilnehmer erschienen zahlreich und ließen sich nicht durch die Kälte und den Regen davon abhalten, an den Start zu gehen. Die Einnahmen des Turniers kommen wie jedes Jahr der Jugendarbeit des Vereins zugute.

Die beiden Dressuren der Klasse L gingen an Daniela Fein vom RSG Eichenhof aus dem Landkreis Nürnberger Land. In den Springprüfungen waren aber die örtlichen Amazonen sehr erfolgreich. Pavelina Donhauser vom RFV Hahnbach siegte in der Springprüfung L mit ihrer Stute Celine. Das L Springen mit Stechen wurde von Alina Kerscher mit Catoca ebenfalls vom RFV Hahnbach, gewonnen.Der Höhepunkt der Veranstaltung war das Springen der Klasse M mit Stechen. Das Glück war auf der Seite von drei Amazonen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Die junge Reiterin Selina Hiltl, die Mitglied im Reitclub Amberg ist, siegte mit ihrem Pferd Corrado H vor Mira Donhauser mit Queen Merac. Daniela Wiesneth war mit ihrem Pferd Rom auf dem 3. Platz und mit ihrer Stute "C'est la vie" Fünftplatzierte. Der Pokal des Großen Preises von Neumühle mit einem Springen der Klasse M wurde gestiftet von Oberbürgermeister Michael Cerny. Der stellvertretende Bürgermeister Martin Preuß überreichte den Pokal.