Der Seriensieger bei der Stadtmeisterschaft im Hallenfußball ist nicht zu stoppen: Mit 2:1 gewinnt der FC Amberg das Finale gegen den SV Inter Bergsteig. Für eine kleine Überraschung sorgt die Schiedsrichtergruppe Amberg.

Wir haben ungeschlagen und unglücklich den zweiten Platz belegt, aber wir haben es vorher versäumt, mehr Tore zu schießen. Martin Kratzer, Trainer des SV Raigering, zum Abschneiden in der Vorrunde

Mit 2:1 brachten die Schiris dem FC Amberg im ersten Spiel die einzige Niederlage bei - da war die Truppe von Trainer Lutz Ernemann wohl noch nicht auf dem Parkett angekommen. Dann aber schon. "Wir sind verdient Meister geworden, obwohl wir mit Abstand die jüngste Truppe hatten", erklärt Ernemann. Die war seiner Meinung nach "spielerisch die beste" und habe gute Werbung für das betrieben, "was wir in der Zukunft noch vorhaben."Robin Wild, einer der beiden Neuzugänge, habe sich schnell integriert, obwohl er nur bei zwei Trainingseinheiten dabei war. Nummer zwei, Christian Stadler, hatte kurzfristig abgesagt. Mit 2:1 schlug der FC souverän den SV Inter im Finale, Erwin Kojic und Martin Popp hatten zwei Tore vorgelegt, ehe Dominik Mikalauskas eine Minute vor Schluss das 2:1 gelang. Rund 500 Zuschauer verfolgten am Samstag in der triMAX-Halle das prestigeträchtige Aufeinandertreffen der acht Stadtvereine sowie der Schiris und als Gäste die Spieler des TSV Kümmersbruck. Tore gab's - anders als beim Futsal - jede Menge.Vor allem das vorletzte Spiel der Vorrunde hatte es in sich: Mit 8:1 landete Inter einen Kantersieg gegen den Ausrichter DJK Amberg - und dieses hohe Ergebnis bescherte der Mannschaft von Trainer Markus Kipry den ersten Platz in der Gruppe B vor dem SV Raigering, der damit im Halbfinale gegen den FC Amberg antreten musste. Inter entging mit den acht Treffern gerade noch dieser Partie. Nach zwei Minuten stand es schon 3:0, und der A-Klassist konnte von der körperlichen Fitness her nicht mehr mit dem Bezirksligisten mithalten. "Wir haben ungeschlagen und unglücklich den zweiten Platz belegt, aber wir haben es vorher versäumt, mehr Tore zu schießen", musste Raigerings Trainer Martin Kratzer feststellen. Im Halbfinale war dann mit 2:4 Endstation (0:0 nach regulärer Spielzeit) gegen den FC Amberg. Der junge Moritz Plössl im Tor des FC hielt im Neunmeterschießen zweimal: gegen Alexander Greger und Martin Kratzer, der selbst mit auflief.Aber auch die Inter-Truppe musste im zweiten Halbfinale ins Neunmeterschießen, hier bewies Keeper Christopher Hahn sein Können und hielt ebenfalls einen Neunmeter gegen Germania. Im Finale gegen den FC Amberg war dann bei Inter die Luft raus - der Seriensieger schlug erneut zu.

Stadtmeisterschaft

Schiris - Germania Amberg 2:3Gärbershof - SGS Amberg 3:2Inter Amberg - ESV Amberg 3:0Raigering - DJK Amberg 5:0Schiris - FC Amberg 2:1Germania Amberg - Gärbershof 2:1Kümmersbruck - Inter Amberg 0:4ESV Amberg - Raigering 0:5SGS Amberg - FC Amberg 0:6Gärbershof - Schiris 2:2DJK Amberg - Kümmersbruck 1:0Raigering - Inter Amberg 1:1Germania - SGS Amberg 4:1FC Amberg - Gärbershof 3:0DJK Amberg - ESV Amberg 2:2Kümmersbruck - Raigering 0:3SGS Amberg - Schiris 0:2FC Amberg - Germania Amberg 3:0Inter Amberg - DJK Amberg 8:1ESV Amberg - Kümmersbruck 2:21. FC Amberg 13:2 92. Germania Amberg 9:7 93. Schiedsrichter 8:6 74. FSV Gärbershof 6:9 45. SGS Amberg 3:15 01. Inter Amberg 16:2 102. SV Raigering 14:1 103. DJK Amberg 4:15 44. ESV Amberg 4:12 25. TSV Kümmersbruck 2:10 1Inter Amberg - Germania n.N. 4:3FC Amberg - SV Raigering n.N. 4:2Spiel um Platz 9 SGS Amberg - Kümmersbruck n.N. 3:5Spiel um Platz 7 FSV Gärbershof - ESV Amberg n.N. 2:4Spiel um Platz 5 Schiedsrichter - DJK Amberg 4:1Spiel um Platz 3 Germania Amberg - SV Raigering 2:3Finale Inter Amberg - FC Amberg 1:2