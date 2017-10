SG Neumühle startet mit Niederlage und Sieg in Bayernliga

Mit einer 2:3-Niederlage gegen die SG Bad Berneck und einem 5:0-Sieg gegen Aufsteiger SV 1865 Nittenau sind die Luftgewehrschützen der SG Neumühle in die neue Saison der Bayernliga Nord/Ost gestartet. Im Duell gegen Bad Berneck hatte die Neumühlener Nummer eins Kevin Knott mit 379:382 Ringen gegen Elisabeth Wolf keine Chance. Noch deutlicher hielt Lisa Sennfelder (391) an Nummer zwei ihre Konkurrentin Anna Kuchlbauer (377) aus Bad Berneck auf Distanz. Andreas Kurz hielt nur am Anfang gegen die Berneckerin Gina Holland mit, unterlag schließlich mit 386:390. Lena Hierl verschaffte sich gegen den Bad Bernecker Andreas Schürhoff einen knappen Vorsprung, den sie mit 380:379 Ringen ins Ziel rettete. Zur Halbzeit lag Raimund Rieß knapp hinter der Bad Berneckerin Sabrina Bär, konnte den Rückstand nicht aufholen und verlor mit 379:385. Endstand somit 3:2 (1915:1919 Ringe) zugunsten der Oberfranken.

Im zweiten Duell ging es für die SG Neumühle gegen Gastgeber SV Nittenau, der zuvor gegen Geroldsgrün knapp mit 2:3 verloren hatte. Kevin Knott und die Nittenauerin Petra Käsz lagen mit jeweils 379 gleichauf. Lisa Sennfelder erarbeitete sich zur Hälfte gegen Patrick Lukas aus Nittenau einen Vorsprung von vier Ringen, den sie mit 387:383 Ringen auch ins Ziel brachte. Auch im Duell zwischen dem Nittenauer Bastian Hartl und Andreas Kurz gab es ein Unentschieden (377:377). Lena Hierl hatte gegen die Nittenauerin Daniela Graf, die nur 365 Ringe erzielte, keine Mühe. Ihre 377 Ringe reichten locker zum zweiten Punkt für Neumühle. Raimund Rieß baute seinen anfänglichen Vorsprung auf die Nittenauerin Christina Schreier auf fünf Ringe aus und gewann mit 380:375.Somit stand vor den beiden Stechen der Sieg für die SG Neumühle bereits fest. Andreas Kurz entschied sein Stechen gegen Bastian Hartl mit dem ersten Schuss 9:8 für sich. Kevin Knott gewann seines gegen Petra Käsz mit 8/10 gegen 8/8 Ringe erst mit dem zweiten Schuss. Endergebnis 5:0 (1900:1879) für Neumühle.