In der Volleyball-Landesliga Nord-Ost der Frauen beginnt so langsam der Saisonendspurt. Die halbe Liga ist in den Abstiegskampf verwickelt. Schlusslicht TSV Neutraubling spielt in eigener Halle und hat unterschiedlich schwere Gegner zu Besuch. Zunächst geht es gegen den Tabellenzweiten TSV Abensberg, ehe dann die SG Weiden/Vohenstrauß (5.) mit Trainer Waldemar Deka auf der anderen Netzseite steht. TB/ASV Regenstauf II erwartet am dritten Heimspieltag den SC Memmelsdorf und den BSV 98 Bayreuth. Vor allem die Punkte gegen den direkten Konkurrenten aus Memmelsdorf zählen viel.

Neuling VC Schwandorf hat bisher voll überzeugt und erwartet am Samstag, 20. Januar, in der Oberpfalzhalle ab 14 Uhr die SG Schnaittenbach/Hahnbach und den Titelkandidaten SV Wilting. Während die SG mit großen Verletzungssorgen anreist, wollen die Mädchen von VCS-Trainerin Thea Spies Revanche gegen den SV Wilting nehmen.