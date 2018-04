Frauenfußball Landesliga Süd







Kaufbeuren - Amicitia Sa. 16 Uhr



Obereichstätt - Theuern Sa. 16 Uhr



Kempten - Geratskirchen Sa. 17 Uhr



Ruderting - Wacker II Sa. 17 Uhr



Augsburg - Ingolstadt II So. 15 Uhr



Bezirksoberliga







Auerbach - Wilting Sa. 16 Uhr



Neudorf - Nabburg Sa. 16 Uhr



Altenstadt/Voh. - Schwarzenfeld Sa. 17 Uhr



Thalmassing - SC Regensburg II Sa. 17 Uhr



Bezirksliga Nord







Rosenberg - Teunz Sa. 17 Uhr



Edelsfeld - Ursensollen Sa. 17 Uhr



Ebermannsdorf - Theuern II So. 13 Uhr



Dachelhofen - Leonberg So. 15 Uhr



Schwandorf - Flossenbürg So. 16 Uhr



Kreisliga 1







Auerbach II - Gebenbach Sa. 14 Uhr



Störnstein - Ensdorf Sa. 16 Uhr



Etzenricht - Eschenbach Sa. 18 Uhr

Nach zwei gewonnenen Spielen wollen die Fußballerinnen des SV 08 Auerbach die Serie ausbauen. Kein leichtes Unterfangen, denn Gast SV Wilting steht auf dem zweiten Tabellenplatz und ist ebenfalls seit der Winterpause ungeschlagen.

In der Bezirksliga Nord stehen am 14. Spieltag erneut zwei Derbys auf dem Programm. Der FC Edelsfeld hat die SG DJK Ursensollen/Illschwang zu Gast und die SpVgg Ebermannsdorf empfängt den TSV Theuern II. Spitzenreiter Edelsfeld ist unter Zugzwang, da Verfolger SV Leonberg nur noch einen Punkt weniger hat und somit ein heißer Kampf um die Meisterschaft entbrannt ist. Die SG Ursensollen/Illschwang hingegen will den verpatzten Rückrundenstart aufholen und endlich den ersten Sieg nach der Winterpause einfahren. Das Hinspiel entschied Edelsfeld zwar klar für sich, doch das vergangene Wochenende hat gezeigt, das man sich deswegen nicht auf der sicheren Seite wägen kann.Das zweite Derby bestreiten die SpVgg Ebermannsdorf und der TSV Theuern II. In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften nur zwei Punkte. Ein Spiel also auf Augenhöhe. In der Hinrunde gewannen die Ebermannsdorferinnen nur knapp mit 1:0.Für den TuS Rosenberg heißt der Gegner am Samstag zu Hause FC OVI-Teunz. Auch hier das gleiche Bild, nur zwei Punkte Unterschied und ein knapper 1:0-Erfolg für die Grundler-Elf aus der Hinrunde. Nachdem man am vergangenen Spieltag nach langer Zeit endlich wieder einen Sieg verbuchen konnte, sollte das Selbstvertrauen wieder gestiegen sein und mit hoher Einsatzbereitschaft kann man sich erneut mit drei Punkten belohnen.