Zum Saisonabschluss trafen sich die Mastersschwimmer zu einem zweitägigen Wettkampf, den internationalen bayerischen Sommermeisterschaften im Grafenauer Freibad, der sogenannten Bärenwelle im Bayerischen Wald. Bei teils widrigen Wetterbedingungen am Samstag mit Kälte, Regen und böigem Wind absolvierten Athleten aus 55 Vereinen über 900 Starts über die kurzen und langen Strecken der vier Schwimm-arten.

Die Teilnehmer reisten überwiegend aus Bayern an, aber auch Vereine aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und der Schweiz waren am Start vertreten. Ulrike Grötsch vom TV Sulzbach-Rosenberg sowie Wolfgang Sperber und Andrea Duberow vom TV Amberg vertraten die Region bei dieser Veranstaltung und erschwammen etliche gute Zeiten und "Bärenpokale", die statt Medaillen an die Treppchenplätze verliehen wurden.Ulrike Grötsch holte sich bei ihren drei Starts drei goldene Bären und somit drei Titel. Sie gewann in ihrer Altersklasse AK 55 die 100m Schmetterling in 1:33,28 Minuten, die 200m Lagen in 3:37,93 Minuten und die 50m Schmetterling in 39,13 Sekunden. Andrea Duberow, die vor vier Wochen über die 200m Freistil bei den deutschen Mastersmeisterschaften in Magdeburg in der AK 60 in neuer persönlicher Bestzeit Zweite wurde, zeigte erneut eine konstant gute Leistung. Bei fünf Starts sicherte sie sich über alle vier Freistilstrecken den bayerischen Masterstitel (100m in 1:26,05; 200m in 3:17,72, 400m in 6:30,47 und 800m in 13:18,87 Minuten). Über die 50m Rücken wurde sie in 51,89 Sekunden hinter Rosemarie Calmus vom SC Regensburg Zweite.Wolfgang Sperber, AK 55, schwamm über die 50m Rücken (45,16 Sekunden) und die 100m Rücken (1:37,42 Minuten) jeweils auf Rang vier und stellte mit 2:59,81 Minuten eine neue persönliche Bestzeit über die 200-Meter-Freistil-Strecke auf. Damit geht für Mastersschwimmer der Region eine durchaus erfolgreiche Saison zu Ende.