Die Jugendlichen des TC Amberg am Schanzl blicken auf ein erfolgreiches und sportlich faires Tennis-Wochenende zurück: Beim Conrad-Schanzl-Jugendcup erreichte Noah Vollmer vom TC Amberg am Schanzl in der Kategorie U12 einen guten dritten Platz. Beim Conrad-Schanzl-Nachwuchscup setzte sich Christopher Patzanovsky (Schanzl) in der Kategorie U21 männlich zuerst im Halbfinale gegen seinen Vereinskollegen Sebastian Grau mit 6:4 und 6:3 durch und sicherte sich dann in einem spannenden Finale gegen Jan Cimrman vom TC RW Baden-Baden mit 5:7, 6:1, 10:1 den Turniersieg. Die ruhige und gelassene Spielweise von Patzanovsky, der besonders den Match-Tiebreak hochkonzentriert durchzog, begeisterte die Zuschauer.

Auch das Finale der U14 männlich musste im Match-Tiebreak entschieden werden, so dass den Zuschauern bei Kaiserwetter einiges geboten wurde. Günter Simmerl von der Conrad-Sportförderung, Heiner Storg, Markus Wagner (beide TC Amberg am Schanzl) sowie Turnierleiter Michael Horn überreichten die großen Pokale und das Preisgeld bei der Siegerehrung an alle Gewinner.U21 männlich1. Christopher Patzanovsky, TC Amberg am Schanzl; 2. Jan Cimrman, TC RW Baden-Baden; 3. Sebastian Grau, TC Amberg am Schanzl, und Denis Sun, CaM NürnbergU16 männlich1. Emil Balkousis, Berlin; 2. André Kock, HTV Hannover; 3. Denis Aydogan, ATV 1873 Franonia Nürnberg, und M. Ernstberger, SG H'chambachU14 männlich1. Henri Rösch, TC Doggenburg; 2. Laurant Julia Calac, TC Bernahausen; 3. Valentin Reuter, 1. FC Nürnberg, und Laurenz Grabia, 1. FC AltdorfU12 männlich1. Tjark Kunkel, DTV Hannover; 2. Michael Malkin, TC BW Dresden-Blasewitz; 3. Noah Vollmer, TC Amberg am Schanzl, und Nikola Barsukov, TV Machern GWU14 weiblich1. Marielena Münch, SB Versbach; 2. Julia Bergmann, MTV Bamberg; 3. Emily Fischer, MTV Bamberg, und Gina Sophie Knapp, TC BernhausenU12 weiblich1. Clara-Marie Schön, TC BW Dresden-Blasewitz; 2. Dasya Prihantoro, TC RB Regensburg; 3. Hannah Brandl, TC Hengersberg, und Klara Schmitt, TC BW Dresden-Blasewitz