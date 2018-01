Schnelles Tennis, faire Spiele und einen souveränen Sieger gab es beim Volvo-Herren-Indoor-Cup in der Tennishalle des TC Amberg am Schanzl. Über drei Tage hinweg kämpften Top-Spieler um ein attraktives Preisgeld und wertvolle Punkte für die deutsche Rangliste. Wie auch schon beim Dreikönigsturnier in Tirschenreuth hieß der Gewinner Stephan Hoiss vom Bundesligisten TV Reutlingen. Von den angetretenen Schanzl-Spielern schaffte es keiner auf einen der vorderen Plätze.

Aber es hätte fast eine Überraschung geben: Frederic Schloßmann, der regelmäßig am Schanzl bei Petr Strobl trainiert, hatte den späteren Halbfinalisten Philipp Dittmer vom SC Uttenreuth bereits am Rande einer Niederlage.Dittmer musste zwei Matchbälle im Match-Tiebreak abwehren, bevor er doch noch mit 4:6, 6:4 und 12:10 gewann.Halbfinale: David Novotny (TC Lauffen, WTB) - Philipp Dittmer (TC Uttenreuth, BTB) 6:4/6:0; Stephan Hoiss (TV Reutlingen, WTB) - Patrick Mayer (TC Diedenbergen 71, HTV) 7:5/6:2; Finale: Stephan Hoiss - David Novotny 6:3/6:1.