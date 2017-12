Kurz vor dem Jahreswechsel wartet in Amberg noch eine Herausforderung für Laufsport-Begeisterte. Beim Silvesterlauf gibt es neben dem Haupt-Event über 7,5 Kilometer auch andere Teilnahmemöglichkeiten.

Wenige Tage vor dem Volksbank-Raiffeisenbank Silvesterlauf füllen sich die Starterlisten für die Strecken über 2,5 km (Jugendlauf), 5 km (Hobby-, Staffel- und Firmenlauf) sowie 7,5 km (Hauptlauf). Die "Frauenquote" liegt aktuell bei über einem Drittel, die derzeit teilnehmerstärksten Teams bilden der "Wintersportverein Schönsee" gleichauf mit "Martin Weinfurter Training" aus Schmidgaden mit je zwölf Teilnehmern. Ebenfalls in der Firmenwertung mit drei oder mehr Läufern starten unter anderem "Frischmann Druck und Medien", "Sparkasse im Landkreis Schwandorf" und "SVM Poppenricht".Für den Firmenlauf bilden mindestens drei Starter einer Einrichtung (Unternehmen, Behörde, Verein, Schule, etc.) ein Team, innerhalb dem nach Einlaufplatzierungen Dreierteams gewertet werden, ebenfalls gewertet wird das teilnehmerstärkste Team. Beim Staffellauf absolvieren zwei Partner nacheinander mit Übergabe ihres Staffelstabes jeweils eine Runde á 2,5 km, die Summe beider Laufzeiten wird gewertet. Der Hobbylauf bietet sich für alle Einzelstarter an, die sich 5 km zutrauen, der Hauptlauf ist für alle Einzelstarter ab 18 Jahren, die mit 7,5 km in die Altersklassenwertung möchten. Start und Ziel der Läufe ist der Amberger Marktplatz. Von dort aus geht es die Fußgängerzone in Richtung Malteser, in einem Bogen außerhalb der Stadtmauer zurück zum Bahnhof und von dort wieder am Rathaus vorbei zum Marktplatz. Je nach Distanz sind eine, zwei oder drei solcher Runden á 2,5 km zu absolvieren. Für den Jugendlauf feuert Oberbürgermeister Michael Cerny um 12 Uhr den Startschuss ab, für den Hobby-, Staffel- und Firmenlauf um 12.15 Uhr und für den Hauptlauf um 12.45 Uhr.Jeder Starter erhält eine Medaille und die Möglichkeit, seine Urkunde online selbst auszudrucken. Umkleide- und Duschmöglichkeiten gibt es im Kurfürstenbad (freier Eintritt, Baden nicht möglich). Die Siegerehrung mit Pokalen und Sachpreisen für die Bestplatzierten findet ab 14.15 Uhr im BRK-Heim (Nähe ACC), Amselweg 30, stattOnline-Anmeldungen sind bis zum Freitag, 29. Dezember, unter www.cis-amberg.de möglich, Nachmeldungen bis kurz vor dem Start im Amberger Rathaus. Dort findet vor und während der Veranstaltung auch eine von einem Hirschauer Verein durchgeführte Typisierung für die DKMS statt, zu der Starter und Zuschauer herzlich eingeladen sind und die von einem Sponsor mit 3 Euro/Starter (alle Disziplinen) finanziell unterstützt wird. Weitere Spenden sind willkommen.Die Veranstalter des Silvesterlaufs freuen sich besonders auf viele kurzentschlossene Hobby-Sportler, die entweder ihr sportliches Jahr abschließen oder ihre guten Vorsätze für 2018 schon kurz vor dem Jahreswechsel laufend umsetzen möchten.