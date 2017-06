Amberg/Arbersee. Im Hohenzollern-Skistadion wurde die bayerische Meisterschaft im Sommerbiathlon ausgetragen. Vom Oberpfälzer Schützenbund (OSB) nahmen Alicia Reißenberger und Kerstin Schmidt mit dem Kleinkalibergewehr erfolgreich daran teil. Ausrichter war der Bayerische Sportschützenbund. Die Biathleten kämpften in den Disziplinen Sprint und Massenstart um Medaillen und konnten sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Für Freischütz Karmensölden startete Alicia Reißenberger bei den Juniorinnen. In der Sprintdisziplin siegte sie. Auf der drei Kilometer langen Strecke hatte sie zwar vier Schießfehler, die Zeit von 19:27 Minuten reichte aber zum Sieg. Die mehrfache Deutsche Meisterin Kerstin Schmidt von Edelweiß Siegritz startete bei den Damen. Sie absolvierte die Sprintstrecke in 15:54 Minuten, hatte zwei Schießfehler und verpasste den ersten Platz um zwei Sekunden. Beim Massenstart auf der fünf Kilometer Strecke gewann sie überlegen . Mit nur drei Schießfehler und einer Gesamtlaufzeit von 27:29,2 Minuten kam sie 33 Sekunden vor Thordis Arnold (Westfalen) ins Ziel. Die 24-jährige Oberpfälzerin ist derzeit in Bestform und hofft am Wochenende in Hannover das Ticket zur Weltmeisterschaft im ISSF-Target-Sprint zu erreichen. Der Wettbewerb galt als Qualifikation zur deutschen Meisterschaft, die vom 26. bis 30. Juli in Altenberg ausgetragen wird.