Der 1. FC Schlicht hat am elften Spieltag der Fußball-Kreisklasse Süd wie erwartet keine Mühe. Traßlberg bleibt am Spitzenreiter dran und "Eigentor-Spezialist" Theuern profitiert diesmal von einem Schuss ins falsche Tor.

Der SV Etzelwang bleibt nach der 1:5-Niederlage in Schlicht ohne Punkt Tabellenletzter.FC Großalbershof 6:3 (3:2) TuS HohenburgTore: 1:0 (1.) Aldar Shuble, 1:1 (8.) Calvin Yates, 2:1 (21.) Aldar Shuble, 3:1 (27.) Gustavo Mora Barth, 3:2 (45.+2.) Stefan Härtl, 3:3 (59.) Calvin Yates, 4:3 (73.) Aldar Shuble, 5:3 (76.) Daniel Bär, 6:3 (90.) Dennis Fotiadis - SR: Kai Thiele (DJK Gebenbach) - Zuschauer: 85(fnk) Der Anpfiff war noch nicht verklungen, da stand es schon 1:0 für den FCG. Allerdings dauerte die Freude nur kurz, denn sieben Minuten später fiel der Ausgleich. Unmittelbar nach dem Treffer zur 2:1-Führung hatte Großalbershof Glück, als ein Kopfball der Hohenburger an der Latte landete. Gustavo Mora Barth machte es besser und köpfte zum 3:1 ein. Kurz vor dem Pausenpfiff war es wieder eine Unkonzentriertheit, die dem TuS den zweiten Treffer ermöglichte. Nach der Pause verloren die Gastgeber den Faden und überließen den Hohenburgern die Regie. Dies nutzten sie zum Ausgleich. Es folgten viele Fehlpässe und Unstimmigkeiten. Erst in der Schlussviertelstunde übernahm der FCG wieder das Geschehen und traf noch dreimal.TSV Theuern 3:1 (1:0) SV KauerhofTore: 1:0 (33.) Jonas Forster, 1:1 (48.) Thomas Steger, 2:1 (51., Handelfmeter) Dennis Jäger, 3:1 (62., Eigentor) Manuel Zauner - SR: Markus Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 72 - Gelb-Rot: (90.+1) Philipp Witzel, Thomas Steger (beide Kauerhof)(was) In einem zerfahrenen und zum Ende hin "farbenfrohen" Spiel waren Torchancen Mangelware. Theuerns 1:0 war ein Schuss aus weiter Entfernung, der hinter dem Torwart ins Netz fiel, genauso wie der Ausgleich unmittelbar nach Wiederanpfiff. Kurz darauf berührte ein Gästespieler im eigenen Strafraum den Ball mit dem Oberarm und der TSV lag durch den folgenden Handelfmeter wieder in Führung. Die Gastgeber, die diese Saison schon fünfmal ins eigene Netz trafen, schossen diesmal kein Eigentor. Dieses fiel auf der anderen Seite, als vom Rücken eines Kauerhofer Spielers der Ball zum entscheidenden dritten Treffer für Theuern über die Linie kullerte. In der Nachspielzeit führten zwei Spieler des SVK noch eine längere Diskussion mit dem Schiedsrichter und wurden von diesem per "Ampelkarte" des Feldes verwiesen.1. FC Neukirchen 1:1 (0:1) SV KöferingTore: 0:1 (35.) Daniel Boes, 1:1 (68.) Maximilian Witzel - SR: Thomas Schnaubelt (TSV Velden) - Zuschauer: 195(röt) Matthias Hopfengärtner und Maxi Witzel vergeben zwei hochkarätige Chancen für die Gastgeber (10./21.), während die Köferinger ihre einzige in Hälfte eins verwerteten: Boes traf mit einem fragwürdigen 20-Meter-Freistoß. Der FCN blieb optisch überlegen, musste jedoch mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gehen. Auch nach dem Seitenwechsel hatte die Heimelf wieder mehr Ballbesitz, verlor aber in der Vorwärtsbewegung zu viele Bälle im Mittelfeld. Ein gelungener Spielzug und ein Zuspiel von Timo Bielesch auf Maxi Witzel brachten dann den Ausgleich (68.). Von da an drängte der Gastgeber auf den Führungstreffer. Dazu hatte er mehrere beste Chancen durch Maxi Witzel und Christoph Wuttig, der nur die Latte traf. Der SVK kam nur zu einigen Gegenstößen.1. FC Schlicht 5:1 (2:0) SV EtzelwangTore: 1:0 (27.) Fabian Lukesch, 2:0 (36.) Markus Dötterl, 3:0 (58., Foulelfmeter) Dominik Obermeier, 4:0/5:0 (72./77.) Markus Dötterl, 5:1 (87.) Jürgen Hartmann - SR: Dieter Wolfsberger (Nürnberg) - Zuschauer: 80(ct) Die Freude der Schlichter über einen deutlichen Erfolg gegen einen chancenlosen Gegner wurde durch die schwere Knieverletzung von Norbert Braun nach einem rüden Foul getrübt. Die Gäste verteidigten zwar aufopferungsvoll, kamen aber zu keiner echten Chance. Das Gefährlichste war noch ein Pressschlag in der Anfangsphase, der knapp über das Schlichter Tor strich. Die Heimelf erspielte sich viele Chancen, versiebte sie jedoch fast ebenso zahlreich. Effektiv war aber Youngster Fabian Lukesch, der sich geschickt durchsetzte und entschlossen zur Führung einschoss. Er war es auch, der das 2:0 mit einem überlegten Querpass mustergültig vorbereitete. Nach der Pause dauerte bis zur 62. Minute, bis Dominik Obermeier per Foulelfmeter auf 3:0 erhöhte. Er selbst war nach schönem Lupfer von Florian Weiß im Strafraum von hinten umgestoßen worden. Die Treffer vier und fünf erzielte erneut der stark aufspielende Markus Dötterl. Der Ehrentreffer der Gäste entsprang einem Schiedsrichtergeschenk, der völlig unverständlich auf Freistoß entschied. Jürgen Hartmann traf aus 18 Metern, wobei der Ball in der Schlichter Mauer noch abgefälscht wurde.SpVgg Ebermannsdorf 1:3 (0:2) DJK UrsensollenTore: 0:1 (32.) Manuel Preischl, 0:2 (34.) Fabian Strobl, 1:2 (55.) Dominik Fischer, 1:3 (76.) Sebastian Keith - SR: Andreas Sacharjuk (SGS Amberg) - Zuschauer: 50Auch im ersten Heimspiel unter der Regie des neuen Trainers Dominik Götz gab es wieder keinen Sieg für die SpVgg Ebermannsdorf. Ohne die Langzeitverletzten Marco Günther und Julian Pospiech, die schmerzlich vermisst werden, zeigten die Hausherren, dass sie langsam den drohenden Abstiegskampf annehmen. In der ersten Hälfte hatte Ursensollen ein leichtes Chancenplus und ging durch einen Doppelschlag in Führung. Nach der Pause waren die Ebermannsdorfer wie ausgewechselt und kamen schnell zum Anschlusstreffer. Nach einem 20-minütigen Anrennen auf das DJK-Tor folgte in der 76. Minute die Ernüchterung, als Ursensollen den dritten Treffer erzielte.SV Illschwang 2:3 (1:2) SV Hahnbach IITore: 1:0 (8.) Andreas Melzner, 1:1 (21.) Simon Dehling, 1:2 (23.) Christof Reichert, 2:2 (57.) Mario Heldrich, 2:3 (63.) Simon Dehling - SR: Martin Feßmann (SV Pölling) - Zuschauer: 90 - Besondere Vorkommnisse: (89.) Michael Pozywio (SV Hahnbach II) verschießt Elfmeter.(rof) Der SV Illschwang/Schwend ging früh in Führung und hätte gleich das 2:0 durch Manuel Koller nachlegen können. Danach leisteten sich die Hausherren zwei individuelle Abwehrfehler, welche die Hahnbacher auch zu zwei Treffern nutzten. Der SV Illschwang/Schwend tat sich danach schwer, ins Spiel zurück zu finden. Nach dem Seitenwechsel wurden die Heldrich-Mannen wieder besser und drängten auf den Ausgleichstreffer, der in der 57. Minute erzielt wurde. Es dauerte jedoch nicht lange, ehe Simon Dehling die alte Führung wieder herstellte. Der SV Hahnbach II war einfach einen Tick besser. Dass Michael Pozywio kurz vor dem Ende einen Foulelfmeter vergab, war nur mehr für die Statistik.SVL Traßlberg 1:0 (0:0) SV Raigering IITor: 1:0 (47.) Johann Henschke - SR: Andreas Basler (Hirschau) - Zuschauer: 65(degr) Die hochkonzentrierte Heimelf bestimmte zunächst das Geschehen und ließ die Raigeringer nicht zur Entfaltung kommen. In der 20. Minute traf Lucas Bellmann nach einem Eckball nur den Pfosten und nur kurze Zeit später vergab Johann Henschke freistehend. Mit dem Halbzeitpfiff wurde ein Tor von Oliver Bühler wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Kurz nach der Pause dann die Erlösung für den SVL. Nach einem schönen Spielzug vollstreckte Johann Henschke zum hochverdienten 1:0 (47.). Danach verflachte die Partie und das Geschehen plätscherte im Mittelfeld dahin. Torchancen waren Mangelware. In der 82. Minute hätte Joachim Schneider auf 2:0 erhöhen können. Überhastet jagte er den Ball aber über das Tor.