Ein Treffer reichte dem FV Vilseck II: Zum Sieg gegen den SV 08 Auerbach II - und um weiterhin die Fußball-A-Klasse Süd mit einem Vier-Punkte-Vorsprung auf den TuS Rosenberg II anzuführen. Der bezwang den SV Schmidmühlen II mit 2:1 und bliebt vier Zähler vor der SG Etzenricht II, die ebenfalls ihr Spiel gewann.

TuS Rosenberg II 2:1 (1:0) SV Schmidmühlen IITore: 1:0 (21.) Giuliano La Pegna, 1:1 (84.) Kai Artmann, 2:1 (85.) Julian Tilgen -- SR: Philip Ebner - Zuschauer: 25 - Rot: (86.) Fabio Kopf (TuS), grobes Foul - Gelb-Rot: ( 86.) Andreas Lautenschlager (SV)(koka) Die Elf von Trainer Manuel Röhrer ging durch einen Sonntagsschuss von Giuliano La Pegna in Führung. Rosenberg ließ sich in der zweiten Hälfte tief nach hinten drücken und der SV Schmidmühlen II nahm das Heft in die Hand. Kurz vor Schluss schafften die Gäste nach einer Standardsituation den verdienten Ausgleich. Die Partie wurde sehr hitzig und so musste der Schiedsrichter zwei Platzverweise verteilen. Durch eine schöne Einzelaktion von Julian Tilgen per Schuss ins kurze Eck trug Rosenberg den Sieg davon.Inter Bergsteig II 3:0 (3:0) SG Ensdorf IITore: 1:0 (11.) Martin Dobler, 2:0 (13.) Ali Mahmoud Shaker, 3:0 (39.) Omar Mahmoud Shaker - SR: Sven Ertel (SSV Paulsdorf) - Zuschauer: 15SG Etzenricht II 3:0 (1:0) SG Rieden IITore: 1:0 (26.) Michael Schmid, 2:0 (63.) Alexander Weiß, 3:0 (87.) Manuel Paulus - SR: Wilhelm Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 60(exb) Die Gastgeber machten viel Druck auf das Riedener Tor, vergaben aber mehrere gute Chancen. Mit einem 20-Meter-Freistoß brachte Schmid die SG Etzenricht schließlich in Führung. In der zweiten Hälfte bemühte sich Rieden um den Ausgleich, doch nach dem 2:0 war die Moral der Gäste gebrochen.SG Gebenbach II 5:3 (1:1) Germania Amberg IITore: 0:1 (13.) Patrick Wagner, 1:1/2:1 (15./55.) Nico Lindner, 3:1/4:1 (65./70.) Fabian Frank, 5:1 (75.) Nico Lindner, 5:2 (80.) Oliver Raschke, 5:3 (85.) Aleksandr Wildt - SR: Hans Manthey (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 50ASV Haselmühl II 0:0 SSV Paulsdorf IISR: Thorsten Pentner (TuS/WE Hirschau) - Zuschauer: 50(pmea) Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr und so sahen die Zuschauer ein Spiel ohne größere Aktivitäten. Nach der Pause hatte die Heimelf etwa mehr vom Spiel und einige Torchancen, es blieb aber bei einem torlosen Unentschieden.FV Vilseck II 1:0 (0:0) SV 08 AuerbachTor: 1:0 (76.) Stefan Eschenwecker - SR: Josef Scheck (ASV Michelfeld) - Zuschauer: 38SV Freudenberg II 1:0 (0:0) FC Edelsfeld IITor: 1:0 (48.) Andreas Birner - SR: Andreas Sacharjuk (Amberg) - Zuschauer: 60 - Besonderes Vorkommnis: (41.) Maximilian Weiß (SV) hält Foulelfmeter von Martin Dehling - Gelb-Rot: (67.) Dominik Meier (SV)(koa) Höhepunkt in einer ausgeglichenen ersten Hälfte war ein Foulelfmeter für die Gäste (41.). Freudenbergs Torhüter Maximilian Weiß parierte aber gegen Martin Dehling. Kurz nach dem Wechsel entschied Andreas Birner (48.) die Partie, als er nach einer Ecke überlegt per Kopf einnickte. Als Freudenbergs Spielertrainer Dominik Meier nach 67 Minuten vorzeitig mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt wurde, keimte bei den Gästen Hoffnung auf, sie blieben aber zu harmlos.