Vor einer undankbaren Aufgabe steht die SpVgg Schirmitz am Samstag, 12. Mai, um 16 Uhr im letzten Saisonheimspiel der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den bereits als Absteiger feststehenden FC Amberg II. Jeder erwartet dabei natürlich einen klaren Sieg der Dütsch-Elf gegen die zuletzt mit 1:8 auf eigenem Platz von der SpVgg Vohenstrauß arg gerupfte Reserve des Noch-Bayernligisten. Aber gerade in solchen Spielen geht der Favorit meistens mit einem Schuss Leichtsinn oder Überheblichkeit an die Aufgabe heran. Trainer Dütsch wird seine Truppe deshalb vor einer solchen Gefahr entsprechend warnen und noch einmal Konzentration einfordern, denn noch immer hat die SpVgg die Möglichkeit, ins Rennen um den Relegationsplatz zwei einzugreifen. Voraussetzung ist allerdings, dass man das letzte Spiel jetzt zu Hause gewinnt und die Konkurrenten aus Schwarzhofen und Pfreimd an diesem Wochenende nicht unbedingt die volle Punktezahl einfahren. Schirmitz hat aber am letzten Spieltag in Ensdorf noch eine harte Nuss zu knacken. Aufgrund von Verletzungen und der jüngsten Sperre für Patrick Wagner kann Dütsch nicht die stärkste Vertretung aufbieten.