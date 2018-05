Paulsdorf. Sebastian Binner wird auch in der kommenden Saison beim SSV Paulsdorf an der Seitenlinie stehen. Bei seinem Dienstantritt zu Beginn der Kreisliga-Saison sagte er über seine Ziele, "jeden Spieler, sowie die Mannschaft als gesamtes weiter zu entwickeln". Mit dieser Entwicklung hatte so jedoch niemand gerechnet. Binner schaffte es mit seinen Trainingseinheiten in kürzester Zeit, tatsächlich jeden Spieler individuell zu fördern und dessen Leistungsniveau zu verbessern. Mit seiner Art - einer perfekten Mischung aus Strenge, Spaß und Lockerheit - einen Zusammenhalt in der Mannschaft zu erzeugen. Von dieser Entwicklung innerhalb der Mannschaft gänzlich überzeugt wurde sein Vertrag verlängert. Die zweite Mannschaft übernimmt ab der kommenden Saison Sebastian Weiß von Heiner Swiderski.