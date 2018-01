Den Auftakt der Amberger Hallenfußballmeisterschaften machen am Samstag die Herren. Am Sonntag, 14. Januar, spielen in der triMAX-Halle dann die C- und A-Junioren um die Titel. Beginn bei den C-Junioren ist um 9.45 Uhr. Teilnehmer sind der FC Amberg I und II, der SV Inter Bergsteig, SC Germania, der SV Raigering I und II sowie als Gast die JFG Amberg-Sulzbach West. Der Stadtmeister wird gegen 13.35 Uhr feststehen.

Um 14.30 Uhr folgt dann der Wettbewerb der A-Junioren. Auch hier wird im Modus "jeder gegen jeden" gespielt. Am Start sind der SV Raigering, FC Amberg, DJK/Inter Amberg I und II sowie eine Mannschaft der Schiedsrichtergruppe. Siegerehrung ist gegen 17.30 Uhr.