Neben ihren Sportklamotten hatten die Leichtathleten des ESV Amberg am Wochenende bei der Heimreise aus Eschenbach auch noch Pokale und Medaillen im Gepäck.

Eschenbach. Bei den Oberpfalzmeisterschaften der Leichtathleten in Eschenbach holten die Sportler des ESV Amberg 10 Titel, 10 zweite und 5 dritte Plätze. Bestleistungen und bayrische Normen bestätigen die herausragende Nachwuchsarbeit des Leichtathletikvereins.Mit einem starken Auftritt sicherte sich Maximilian Frint (m 18) im Kugelstoßen (12,88) mit über zwei Meter Vorsprung seinen ersten Oberpfalztitel. Über die 100 Meter holte er sich in persönlicher Bestleistung von 11,69 Sekunden seinen zweiten Titel und die Quali zur "Bayrischen". Über die 200 Meter (24,31) erreichte er einen guten zweiten Platz. Teresa Wetter (w18) sprintete über 100 Meter (13,15) zu Gold und Katharina Kirsch (w18) sicherte sich im 100m-Hürdenlauf mit persönlicher Bestzeit von 15,65 Sekunden noch Bronze. Sarah Jobst (w20) dominierte im Speerwurf (33,11) und Kugelstoß (10,65) und wurde mit zwei Oberpfalztiteln belohnt.Sophia Demleitner (w15) erreichte über die 100 Meter (13,35) einen zweiten Platz. Caprice Krämer (w14) sicherte sich über die 100 Meter in persönlicher Bestleistung von 13,14 Sekunden den Bronzerang und die Startberechtigung zur "Bayrischen".In gleich fünf Disziplinen zeigte Franca Schaller (w14) ihr Können. Sie begann den Wettbewerb mit einem zweiten Platz über die 80 Meter Hürden in starken 12,30 Sekunden. Beim Hochsprungwettbewerb reichten ihr 1,55 Meter für ihre erste Goldmedaille. Im Weitsprung (4,86 Meter) und über die 100 Meter (13,12) wurde sie Zweite. Doch beim anschließenden Speerwurf zeigte sie noch mal vollen Einsatz und so sicherte sie sich in persönlicher Bestweite von 27,62 Metern ihre zweite Goldmedaille.Für Christopher Greiner war es sein erster Wettkampf in der Leichtathletik. Bei seiner ersten Disziplin, dem Diskuswurf, wurde er mit einer Weite von 25,32 Metern mit dem Oberpfalztitel belohnt. Beim anschließenden Speerwurf kam er mit 20,60 Metern auf den zweiten Platz. Adrian Ward (m14) sicherte sich im Diskus (15,62) und bei den 800 Metern einen guten zweiten Platz. Benjamin Jahreis (m14) erreichte, bei starker Konkurrenz, über die 75 Meter (10,82) und Weitsprung (3,93) den Bronze.Legian Liam (m12) sprintete in 11,10 Sekunden über die 75 Meter zu Silber. Beim Weitsprung gelang ihm mit einem Satz von 3,65 Metern ein guter dritter Platz. Der erst 11-jährige Leonard Sichelstiel (m12) sicherte sich in seiner Paradedisziplin Speer mit einem Wurf von 32,67 Metern den Oberpfalztitel. Im Diskuswurf erreichte er mit 15,93 Metern Bronze. Mit einem weiteren Titel über die 800 Meter rundete er seinen guten Auftritt bei den Titelkämpfen ab.