Tore: 1:0 (12.) Groz (Köbele), 2:0 (17.) Köbele (Bartels/5-4), 3:0 (40.) Köbele (Bartels/5-4), 4:0 (44.) Heilman (Aukofer), 5:0 (48.) Hampl (Heilman, Bogner), 6:0 (56.) Troglauer - Strafen: Amberg 16, Vilshofen 12 Minuten - SR: Schmidt, Beigel - Zuschauer: 420

Geduld war gefordert - und Geduld zeigen die Löwen. Der ERSC Amberg gewinnt auch sein fünftes Heimspiel in der Eishockey-Landesliga gegen einen unbequemen, aber letztendlich doch überforderten ESC Vilshofen. Besonders erfreulich ist der Abend für den Amberger Torhüter.

Lukas Stolz blieb beim 6:0-Erfolg des ERSC Amberg am Sonntagabend ohne Gegentor und feierte damit den ersten Shutout in dieser Saison. Beim ERSC hatte man schon erwartet, dass die Niederbayern mit einer massierten Abwehr auftreten und ihr Heil in Kontern suchen würden. Diese Taktik ging für die Wölfe zunächst auf und sie konnten die Partie ausgeglichen gestalten. Mit dem 1:0 durch Kirill Groz aber übernahm der ERSC das Kommando. Gästekonter gab es nur noch sporadisch. Eine Überzahl nutzte Amberg dann in rekordverdächtigen zwölf Sekunden zum 2:0 durch Felix Köbele, wieder einmal im Teamwork mit Florian Bartels. Damit war schon nach dem ersten Drittel ein deutliches Zeichen gesetzt.Im Mittelabschnitt blieben die Löwen klar überlegen, die bei der Chancenverwertung aber nicht zwingend und beinahe etwas zu verspielt wirkten. Gästetorhüter Alexander Krenn war zudem in dieser Phase großer Rückhalt für sein Team, das nur noch in eigener Überzahl sich mal für längere Momente im Amberger Verteidigungsdrittel festsetzten konnte. Bartels und Dan Heilman hatten die dicksten Gelegenheiten zum dritten Treffer, der dann in der Schlussminute des Drittels Köbele gelang, erneut im Powerplay und erneut im Zusammenspiel mit Bartels.Man hatte kaum das Gefühl, dass die Gäste dem Spiel noch eine Wende geben könnten und nach vier Minuten im Schlussabschnitt war mit dem 4:0 durch Heilman auch der allerletzte Zweifel am ERSC-Erfolg beseitigt. Die Löwen spulten das restliche Programm routiniert herunter und kamen durch Andreas Hampl und Youngster Daniel Troglauer - nach einem gekonnten Alleingang - zum verdienten 6:0-Endstand.