Die Talente der DFB-Stützpunkte zeigen in der Amberger triMAX-Halle hochklassigen Nachwuchsfußball. Die Ergebnisse sind dabei unwichtig, den Trainern geht es um etwas anderes.

Beim alljährlichen Vergleich der DFB-Stützpunkte präsentierten sich Spieler der Jahrgänge 2005 und 2006 der Stützpunkte Bayreuth, Weiden, Waldershof-Poppenreuth, Nürnberg sowie Theuern den Regionalauswahltrainern Günter Brandl, David Romminger und Franz Koller für einen Platz in der Ostbayernauswahl. Während bei der U 12 das erste "Kennenlernen" im Vordergrund stand, konnten sich die U 13-Spieler zum zweiten Mal bei der Regionalauswahl vorstellen.Im Modus "Jeder gegen Jeden" und ergänzt durch ein "Regioteam" bestritten die Mannschaften jeweils fünf Spiele. Im Vordergrund standen dabei aber nicht Ergebnisse und Endplatzierungen, sondern die Spielweise der Kinder. "Wir wollen möglichst mutige Spieler sehen, die sich viele Aktionen zutrauen.", legte Johannes Ederer, der Stützpunktkoordinator Ostbayern, schon vor dem Turnier den Fokus für die Spieler fest.Einige der Akteure bekommen in den kommenden Tagen eine Einladung zum Hallenmasters, das Ende Februar in Nittenau ausgespielt wird. Unabhängig von einer positiven Rückmeldung können die Spieler im kommenden Kalenderjahr wieder auf sich aufmerksam machen - durch gute Leistungen im Verein und Stützpunkt. Neben Talent entscheide vor allem der Charakter und Ehrgeiz der Spieler darüber, ob sie es in die nächsthöhere Förderebene schaffen, erklärten die Verantwortlichen.Bei der Abschlussbesprechung hob Ederer das gute Niveau der Talente hervor und bedankte sich beim TSV Theuern, besonders bei Christian Schrott, der mit seinem Team als Ausrichter einen reibungslosen Ablauf gewährleistete. Auch im nächsten Jahr ist ein Stützpunktvergleich in Amberg geplant.