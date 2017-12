Zum Start in die Hallenfußballsaison duellieren sich sechs ostbayerische DFB-Stützpunkte in den Jahrgängen 2005 und 2006 bei einem Vergleichsturnier am Sonntag, 10. Dezember, ab 9 Uhr in der triMAX-Halle in Amberg. Neben dem regionalen Stützpunkt Theuern werden die Stützpunkte Nürnberg, Weiden, Waldershof-Poppenreuth, Bayreuth und ein Regioteam mit den besten D-Junioren-Nachwuchsspielern der Jahrgänge 2005 und 2006 antreten.

Der Fokus der anwesenden Stützpunkt- und Regionalauswahltrainer liegt hierbei auf der Sichtung und Auswahl des Jahrganges 2005 für die neu zu bildende Ostbayernauswahl, die im kommenden Jahr beim Regionalvergleich in der Sportschule Oberhaching antreten wird. Des Weiteren werden sicherlich einige Scouts der Nachwuchsabteilungen bayerischer Bundesligavereine auf der Suche nach Toptalenten sein. Das Turnier leiten wird der ostbayerische Stützpunktkoordinator Johannes Ederer. Die Organisation liegt in den bewährten Händen des TSV Theuern. Jeder Stützpunkt tritt mit nur einer Mannschaft im Modus Jeder-gegen-Jeden an, so dass die Gesamtstärke des Kaders über den Turniersieg entscheiden wird.Die Trainer des Stützpunktes Theuern, Josef Fleischmann, Lutz Ernemann und Markus Schmeißner, sind gespannt, wie sich die Talente aus dem Fußballkreis Amberg bei dieser Leistungsschau des ostbayerischen Nachwuchsfußballs präsentieren werden.