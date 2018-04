Premiere in der triMAX-Halle: Die süddeutsche Meisterschaft im Rock'n'Roll und Boogie-Woogie lockt 86 Paare aus ganz Deutschland nach Amberg. Veranstalter Quick Feet schickt zwei Paare ins Rennen, die Chili Rockers gleich sechs.

Süddeutsche Meisterschaft in Amberg Rock 'n' Roll



A-Klasse



1. Uhl/Bludau 1. RRC Speyer, 2. Peßler/Öttl RRC Rosenheim, 3. Köder/Schollenberger RRC Rocking Stars Ploching



B-Klasse



1. Stahl/Schneickert Rocking Wormel Worms, 2. Negoduiko/Negoduiko Rocking Wormel Worms, 3. Chudziak/Faßler TSV Crocodiles Gerzen



C-Klasse



1. Pfundstein/Vogt TSC Harmersbachtal, 2. Armauer/Langer Rocking Wormel Worms, 3. Schwingenschlögl/Stubenvoll Chili Rockers DJK Amberg



J-Klasse



1. Rolshausen/Kozachyshen TSG Blau-Gold-Gießen, 2. Runge/Wambold Rocking Wormel Worms, 3. Schumacher/Langer Rocking Wormel Worms



S-Klasse



1. Ziegler/Merkel Chili Rockers DJK Amberg, 2. Honig/Taach Chili Rockers DJK Amberg, 3. Kirchner/Mattern RRC Peiting



Boogie-Woogie



Main A



1. Sommerkamp/Preuhs Boogie Magic's Hohenbrunn, 2. Reiß/Pecher Boogieschmiede Kirchdorf, 3. Kaplan/Frank RRC Friedrichshafen



Main B 1. Schütz/Pigarelli Boogie Magic's Hohenbrunn, 2. Liebl/Bennewitz TSC dancepoint, 3. Spanowski/Koll Boogie-Bäre München



Senior A



1. Versteegen/Eichhorn Boogie Magic's Hohenbrunn, 2. Lex/Wagner Dancin'Shoes Trostberg, 3. Burgemeister/Burgemeister 1. Langenselbolder RRC



Senior B



1. Labadie/Fischer TSC dancepoint, 2. Risch/Risch TSC dancepoint, 3. Eichmüller/Hirschbeck RRC Studio München



Junior



1. Götzner/Siegl Boogie Magic's Hohenbrunn, 2. Schmid/Graßl Boogieschmiede Kirchdorf

Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen musste der Beginn des Turnieres vorverlegt werden. Nach einer Begrüßung der 2. Vorsitzenden von Quick Feet, Sarah Dehling, und einer kleinen Einlage der Mini Quick-Feets ging's rund. Abwechselnd zeigten die Tänzer ihre schnellen Füße im Bereich Boogie-Woogie und im Rock'n'Roll. Es waren alle Altersklassen von den Junioren bis zu den Senioren vertreten. Mancher Junior staunte nicht schlecht über das flotte Tempo der Senioren.Im Rock'n'Roll in der A-Klasse mit einem geworfenen doppelten Salto erreichte das Favoritenpaar aus Speyer, Uhl/Bludau, den verdienten ersten Platz. Nach einer tollen Leistung zogen fast alle Paare sofort in die Endrunde ein. In der B-Klasse platzierten sich das Paar Süß/Rothballer von Quick Feet auf einen respektablen vierten Platz. In der C-Klasse erreichten die Chili Rockers den dritten Platz mit dem Tänzerpaar Schwingenschlögl/Stubenvoll. Schmid/Minks von Quick Feet ertanzten sich den vierten Platz in dieser Klasse.In der Junioren Klasse kamen auf Platz sechs das Paar Merkel/Stubenvoll von den Chilis. Und in der Schülerklasse gingen vier von den ersten fünf Plätzen an die Chilis: Das Schülerpaar Ziegler/Merkel darf sich nun süddeutscher Meister nennen. Nur ein Paar aus Peiting drängte sich auf den dritten Platz.Im Bereich Boogie-Woogie war kein Amberger Paar vertreten. Diese kamen aus Bodenwöhr, München, Friedrichshafen und Köln nach Amberg. In fast allen BW-Klassen ging der erste Platz zu den Boogie Magic's nach Hohenbrunn-Riemerling. Diese zeigten eindrucksvoll ihr Können und rockten die Halle vor einem begeistertem Publikum in schnellen Tänzen sowie im Slow-Ausdruckstanz. Schirmherrin und Bürgermeisterin Brigitte Netta überreichte die Pokale an die Sieger. Nach dieser gelungenen Veranstaltung tanzte das Publikum mit den Turnierpaaren gemeinsam auf der Aftershowparty und alle ließen den Tag gemeinsam ausklingen.