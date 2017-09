Die Papierform spricht eine klare Sprache: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg sind gegen den SV Hahnbach nur Außenseiter - Mario Schmien fällt mit Kreuzbandriss langfristig aus.

Rein von der Papierform her sind die Rollen für das Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem FC Amberg und dem SV Hahnbach, das am Donnerstag, 7. September, um 18.30 Uhr auf dem C-Platz im Stadion am Schanzl über die Bühne gehen wird, klar verteilt: Die Gäste um neu-Trainer Rüdiger Fuhrmann sind als Tabellenvierter eindeutig favorisiert.Die Hahnbacher zählen in dieser Saison zweifelsohne zu den Überraschungsteams der Bezirksliga. Nach sieben Spieltagen hat der SV vier Siege und drei Remis geholt und weist das sagenhafte Torverhältnis von 25:6 auf. "Der SVH hat die beste Abwehr der Liga und ist für uns somit ein ganz dicker Brocken", sagt Ambergs Trainer Manfred Melchner. Die Gäste rangierten in den letzten drei Spielzeiten jeweils in der Abschlusstabelle auf einem gesicherten Mittelfeldrang, befinden sich heuer aber mit lediglich vier Zählern Rückstand aktuell auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter SpVgg Pfreimd."Hahnbach hatte kaum Abgänge zu verzeichnen und verfügt über eine eingespielte Truppe, die das System ihres neuen Coaches perfekt umsetzt", ergänzt FCA-Co-Trainer Matthias Hummel. Das 0:1 am Sonntag gegen den TuS Kastl sehen die Amberger Coaches als "verdient" an. "Der TuS war taktisch hervorragend eingestellt und ließ kaum Chancen zu. Wir müssen uns schon enorm steigern", so Hummel. Entscheidend sei, dass seine Elf am Donnerstagabend die Zweikämpfe annehmen werde."Wir haben die Niederlage gegen Kastl aufgearbeitet und müssen nun schleunigst positive Ergebnisse erzielen, damit das Selbsvertrauen zurückkehrt", sagt Hummel. Und fügt an: "Manche Spieler müssen ihre bisher gezeigten Leistungen auch einmal selbstkritisch hinterfragen."Daher werde es gegen den SV Hahnbach die eine oder andere Umstellung in der Anfangsformation geben. Besonders bitter für die Gelb-Schwarzen ist dabei der Umstand, dass sich Mario Schmien am Sonntag ohne gegnerische Einwirkung einen Kreuzbandriss zugezogen hat und langfristig ausfallen wird.Weiterhin nicht zur Verfügung stehen auch die verletzten Jonas Neudert und Michael Reinwald, sonst sind alle Mann an Bord.