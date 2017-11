Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse fanden am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord nur zwei Partien statt. Während der SV Schwarzhofen eine Zwangspause einlegte, erkämpfte sich der SV Inter Bergsteig Amberg einen 3:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter SV Hahnbach. Die Umsetzung der taktischen Vorgaben, die geschlossene Mannschaftsleistung und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor waren Garanten dafür. Ungern denkt man am Bergsteig an das Hinspiel gegen den SV Schwarzhofen in Amberg zurück, als man eine 2:5-Packung hinnehmen musste. Schwarzhofens Kapitän Martin Weiss war dabei nicht zu stoppen und schoss drei Tore. So soll das Rückspiel allerdings nicht verlaufen. Denn die Inter-Elf will in den letzten beiden Begegnungen noch punkten, um beruhigt in die wohlverdiente Winterpause gehen zu können. Dass dies möglich ist, haben die Kipry-Jungs schon des Öfteren bewiesen. Bisher fehlte jedoch die Konstanz in der Saison. Anstoß ist am Sonntag, 19. November, um 14 Uhr.