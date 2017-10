Ensdorf. Zum Rückrundenstart in der Fußball-Bezirksliga Nord empfängt der SV Inter Bergsteig Amberg am Samstag, 28. Oktober, um 14 Uhr die DJK Ensdorf. Die Schützlinge von Trainer Christof Schwendner kehrten am vergangenen Wochenende - zum fünften Mal in Folge - mit einer Auswärtsniederlage ins Vilstal zurück. Durch das 1:2 gegen die SpVgg Schirmitz verlor man den Anschluss an die Spitzengruppe und musste den TuS Kastl an sich vorbeiziehen lassen.

Die Bergsteig-Elf ging dagegen beim Stadtderby gegen den FC Amberg II als verdienter Sieger vom Platz. Durch die Tore von Matthias Schmidt und David Kubik holte der SV Inter wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Derzeit belegen die Amberger Rang neun und sind nur drei Zähler vom Tabellenfünften DJK Ensdorf getrennt.Inter-Coach Markus Kipry war am Samstagabend zufrieden mit der Ausbeute seines Teams in der Vorrunde. Ausruhen kann man sich auf diesem Punktepolster jedoch nicht, betritt doch mit dem Ensdorfer Sebastian Hummel ein Top-Torjäger der Bezirksliga Nord die Pater-Karl-Küting-Sportanlage. Die Abwehrreihe der Amberg nimmt diese Herausforderung an, auch wenn auf Stammverteidiger Waldemar Waschkau verzichtet werden muss, der an einer Bänderdehnung laboriert. Die Zuschauer hoffen auf eine ähnlich spannende Begegnung wie zur Eröffnung der Bezirksliga-Saison. Damals führten die Amberger bereits mit 2:0, mussten sich dann aber trotz Überzahl doch noch mit einem Unentschieden zufrieden geben.