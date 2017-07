Ein erfolgreiches Heimdebüt in der Fußball-Bezirksliga Nord feierte der SV Inter Bergsteig Amberg gegen Mitaufsteiger 1. FC Schmidgaden. Beim 3:1-Erfolg genügte der Kipry-Elf vor rund 150 Zuschauern eine durchschnittliche Leistung.

Mit der ersten gefährlichen Situation gelang den Hausherren gleich der Führungstreffer: Als David Kubik nach Zuspiel von Nikolai Dürbeck alleine vor Gästetorhüter Deichl auftauchte, parierte dieser den ersten Schuss noch, doch den Abpraller drückte der Inter-Stürmer mit dem Kopf über die Linie. Kurz darauf verfehlte ein Volleyschuss von David Kruppa nur knapp das Gehäuse. In der 20. Minute schätze Jiri Scheinherr, der Albert Sejdiu in der Innenverteidigung vertrat, einen langen Ball falsch ein und verlängerte ihn unglücklich mit dem Kopf zum 1:1 ins eigene Tor. Nur vier Minuten später machte Scheinherr seinen Fauxpas mit einem Traumpass auf Kubik wieder wett, der zum 2:1 traf. In der Folgezeit beherrschte Inter die Partie, ohne aber spielerische Akzente zu setzen. Die Vorentscheidung dann in der 49. Minute: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Benjamin Schneider marschierte Dominik Mikalauskas durch die FC-Abwehr und vollstreckte eiskalt zum 3:1.In der Folgezeit landete ein abgefälschter Schuss von Benjamin Schneider nur auf dem Netz (62.), einen Fernschuss von Nikolai Dürbeck wehrte Tormann Deichl ab (68.) und einige gute Konter wurden nicht sauber zu Ende gespielt. Den Gästen gelang beinahe noch der Anschlusstreffer, doch Inter-Tormann Christopher Hahn lenkte einen strammen 25-Meter-Freistoß von Christopher Neidl gerade noch über die Latte (86.).SV Inter Bergsteig: Hahn, Hoffmann, Waschkau (77. A. Sejdiu), Scheinherr, G. Sejdiu, D. Kruppa , Mikalauskas, Dürbeck, Kubik, Dauer (90. Peche), Schneider (68. B. Kruppa).1. FC Schmidgaden: L. Deichl, Spindler, Polleti, Probst, S. Schimmer (37. Zinger), Deml, Bauer (72. J. Deichl), Gatsas (65. Stammler), Neidl, Schmidl, A. Schimmer.Tore: 1:0 (12.) David Kubik, 1:1 (20.) Eigentor Jiri Scheinherr, 2:1 (24.) David Kubik, 3:1 (49.) Dominik Mikalauskas - SR: David Seefried (Cham) - Zuschauer: 150.