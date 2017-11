Mit einem aus diversen Gründen dezimierten Kader reiste der SV Inter Bergsteig Amberg am vergangenen Samstag zum sieglosen Schlusslicht nach Schmidgaden. Dennoch war man vor dem Spiel felsenfest davon überzeugt, die eingeplanten Auswärtspunkte einzufahren. Doch die Richthammer-Truppe aus Schmidgaden vermieste der Inter-Elf und ihren Anhängern mit einem Doppelschlag vor der Pause und dem daraus resultierenden ersten Saisonsieg gewaltig das Wochenende. Gerade jetzt kommt der SV Hahnbach, der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord am Samstag, 11. November (14 Uhr), auf die Pater-Karl-Küting-Sportanlage.

Die Mannschaft von SV-Trainer Rüdiger Fuhrmann überzeugt in der laufenden Spielzeit auf ganzer Linie. Bis dato verlor sie nur eine Partie - beim 1:2 gegen den TuS Kastl. Das Unentschieden gegen die SpVgg Schirmitz am vergangenen Sonntag reichte aus, um den hartnäckigen Verfolger auf Distanz zu halten.Die Stärken der Hahnbacher - bester Sturm und beste Abwehr der Bezirksliga - bekamen die Amberger bereits am dritten Spieltag deutlich zu spüren. Damals wurden sie auf dem Rasen regelrecht vorgeführt und mit einer 1:6-Packung nach Hause geschickt. Trotz all dieser Dominanz des Gegners werden sich die Jungs von Markus Kipry mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage stemmen. Mit Andrej Dauer und Granit Sejdiu kehren auf jeden Fall zwei Stammkräfte zurück in den Kader. Hinter dem Einsatz von Albert Sejdiu steht dagegen noch ein Fragezeichen. Motivation ziehen sollte der SV Inter Bergsteig aus den beiden starken Auswärtsspielen gegen die Spitzenteams aus Pfreimd und Schirmitz, als man völlig verdient jeweils ein Unentschieden erzielte.

Bezirksliga Nord

18. SpieltagDet. Wernberg - FC Wernberg Sa. 14 UhrVohenstrauß - Hirschau Sa. 14 UhrInter - Hahnbach Sa. 14 UhrEnsdorf - Pfreimd So. 14 UhrSchirmitz - Schwarzhofen So. 14 UhrFC Amberg II - Schmidgaden abgesagtKulmain - Katzdorf So. 14 UhrSorghof - TuS Kastl So. 14 Uhr1. SV Hahnbach 17 50:14 382. SpVgg Pfreimd 16 42:26 333. SpVgg Schirmitz 17 34:21 334. DJK Ensdorf 17 36:23 305. TuS Kastl 16 22:21 276. SV Schwarzhofen 17 40:30 247. TSV Detag Wernberg 17 35:27 238. SV Sorghof 17 26:26 239. SpVgg Vohenstrauß 17 25:26 2210. FC Wernberg 16 27:25 2111. SC Katzdorf 16 25:28 2112. SV Inter Amberg 17 23:32 2113. SV Kulmain 16 22:22 1814. TuS/WE Hirschau 17 18:27 1615. FC Amberg II 16 13:43 1016. 1. FC Schmidgaden 17 9:56 5