Wer die erste Hälfte des Bezirksligaderbys sieht, glaubt nicht, dass der SV Inter Bergsteig Amberg gegen die DJK Ensdorf würde verlieren können. Vor allem nicht in dieser Höhe.

Die Hausherren dominierten 45 Minuten lang die Bezirksliga-Partie, gewannen fast alle Zweikämpfe im Mittelfeld und kamen oft gefährlich vor das Tor der Gäste. Die erste besonders sehenswerte Chance hatte Granit Sejdiu, der einen Angriff über Scheinherr, Kubik und Schmidt aber nicht erfolgreich abschließen konnte. In der 22. Minute war es wieder David Kubik, der sich auf der rechten Seite durchsetzte. Sein Querpass in den Fünf-Meter-Raum fand jedoch keinen Abnehmer. Die größte Möglichkeit zur Führung hatte Matthias Schmidt. Dieser hämmerte den Ball nach einem weiten Abschlag von Inter-Torhüter Hahn an die Latte. In der 41. Minute rettete der Ensdorfer Torwart Pangerl seine Mannschaft vor dem Rückstand, als er einen Schmidt-Schuss aus kurzer Distanz parierte.In der zweiten Hälfte nutze die bis dato kaum in Erscheinung getretene Gäste-Offensive zwei kapitale Abwehrfehler eiskalt aus und stellte binnen acht Minuten die Begegnung auf den Kopf. Als der kurz vorher eingewechselte Andrej Dauer einen Schuss reflexartig mit den Händen abwehrte, sah er die Rote Karte und Sebastian Hummel verwandelte den verhängten Elfmeter zum 0:3. Mit dem Schlusspfiff fiel schließlich noch das 0:4 durch Reinwald. Die Ensdorfer beendeten damit ihre Serie von fünf Auswärtsniederlagen in Folge.SV Inter Bergsteig Amberg: Hahn, G. Sejdiu, A. Sejdiu (56. Dauer), Schübel, Hoffmann, B. Kruppa, Mikalauskas, Kubik, Dürbeck, Scheinherr (56. D. Kruppa), Schmidt (60. Schneider)DJK Ensdorf: Pangerl, T. Weiß, Dotzler (75. Kleber), Reinhardt (85. Reinwald), Trager, Hummel, A. Weiß, Grabinger, Siebert, Luschmann, WindischTore: 0:1 (48.) Johannes Luschmann, 0:2 (56.) Roman Reinhardt, 0:3 (68., Handelfmeter) Sebastian Hummel, 0:4 (90.) Jonas Reinwald - SR: Martina Müller (Wartenfels) - Zuschauer: 100 - Rot: (67.) Andrej Dauer, Handspiel