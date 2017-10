Drei Jahre lang gab es dieses Duell nicht mehr. Jetzt stehen sich die Lokalrivalen SV Inter und FC Amberg II in der Fußball-Bezirksliga gegenüber. Und beide brauchen dringend die Punkte.

Vor dem Stadtderby am Samstag, 21. Oktober (16 Uhr), auf der Pater-Karl-Küting-Anlage haben beide Mannschaften Selbstvertrauen getankt. Der SV Inter Bergsteig Amberg holte beim Tabellenführer Pfreimd ein Unentschieden. Dieser nicht eingeplante Punkt war mehr als verdient. Trainer Markus Kipry musste aufgrund der angespannten Personalsituation während des Spiels mehrere Positionswechsel vornehmen. Trotzdem zeigten seine Mannen enormen Kampfgeist und erfüllten die zum Teil ungewohnten Aufgaben mit großer Willenskraft. Auch die zweimalige Führung der Heimmannschaft brachte die Bergsteig-Elf nicht aus dem Konzept. Diese Moral wurde mit dem 2:2-Ausgleich durch Andrej Dauer in der 90. Minute belohnt.Ebenfalls mit einem späten Tor fuhr der FC Amberg II gegen die SpVgg Schirmitz seinen zehnten Punkt ein. Nach drei Niederlagen in Folge war das Unentschieden gegen den Tabellendritten ein kleines Erfolgserlebnis für die Truppe um das Trainerduo Melchner/Hummel. Die FC-Reserve benötigt im Derby dringend einen Sieg, um nicht auf dem vorletzten Tabellenplatz zu verweilen. Am Bergsteig weiß man, dass Punkte gegen die Spitzenteams nicht ausreichen, um in der Tabelle endlich einen Satz nach vorne zu machen. Entscheidend sind die Partien gegen die direkten Konkurrenten.