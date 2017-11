Dem SV Inter schwant nichts Gutes. Im Hinspiel hatte es ein Debakel gegen den SV Hahnbach gegeben. Noch dazu hat der Spitzenreiter die beste Abwehr und den stärksten Angriff der Liga. Doch dann kommt es anders als gedacht.

Das Spiel wurde zwischen den Ohren gewonnen. Inter-Trainer Markus Kipry

Schon zu Beginn der Partie in der Fußball-Bezirksliga Nord merkte man der Inter-Elf an, dass sie aus den Fehlern der 1:6-Niederlage in der Hinrunde ihre Lehren gezogen hatte. Trainer Markus Kipry hatte seine Mannen taktisch hervorragend auf die Begegnung eingeschworen. Mit zwei kompakt stehenden Viererketten überließ man dem Spitzenreiter aus Hahnbach bewusst den Ballbesitz im Mittelfeld. Die diesmal nahezu fehlerfrei spielende Defensivabteilung verhinderte jedoch konsequent, dass die Truppe von Trainer Rüdiger Fuhrmann die Inter-Abwehrreihen durchbrach. Die eiskalte Chancenauswertung der Bergsteiger war - anders als in den vergangenen Heimspielen - ein weiterer Garant des sich anbahnenden Erfolges. In der 8. Minute spielte Dominik Mikalauskas den starken David Kubik frei. Dieser setzte seine ganze Klasse ein und erzielte das wichtige 1:0.Die einzige nennenswerte Chance der Gäste in der ersten Spielhälfte sahen die Hahnbacher-Fans in der 16. Minute. Fabian Brewitzers Schuss aus halbrechter Position wehrte der Inter-Torhüter Christopher Hahn zur Ecke ab. In der 34. Minute setzten die beiden Inter-Tschechen den nächsten Glanzpunkt: Nachdem sich Kubik an den Hahnbacher Gegenspielern vorbei gedribbelt hatte, passte er in den Rücken der Gäste-Abwehr. Das Zuspiel verwertete Jiri Scheinherr überlegt zur 2:0-Führung.Auch in der zweiten Hälfte fanden die Gäste kaum Mittel und Wege, um die Inter-Elf in Gefahr zu bringen. Die endgültige Entscheidung fiel dann der 79. Minute: Nach einem schnellen Konter setzte Andrej Dauer den mitgelaufenen David Kubik in Szene. Dieser erzielte mühelos seinen zweiten, viel umjubelten Treffer des Tages. Nach dem 3:0 hatten die Gäste zwei gute Möglichkeiten zur Ergebniskosmetik. Manuel Plach scheiterte aus sechs Metern am überragend reagierenden Inter-Torwart. Auch Bastian Freisinger fand nach einem gut getretenen Freistoß in der Schlussminute in Christoph Hahn seinen Meister.Sicherlich wirkte sich die Rückkehr von Andrej Dauer und den Sejdiu-Brüdern in den Mannschaftkader gegenüber dem vergangenen Wochenende positiv auf den Verlauf der Partie aus. Doch wurde - wie Markus Kipry nach dem Abpfiff augenzwinkernd resümierte - "das Spiel zwischen den Ohren gewonnen!"SV Inter Bergsteig Amberg: Hahn, Schmidt, Albert Sejdiu, Schübel, Granit Sejdiu, Hoffmann, Benjamin Kruppa, Mikalauskas, Kubik (83. Schneider), Scheinherr (60. David Kruppa), Dauer (87. Musafai)SV Hahnbach: Wismet, Kohl (78. Reichert), Bastian Freisinger, Schötz, Lukas Freisinger, Hirschmann (69. Rene Brewitzer), Geilersdörfer, Seifert, Franz Brewitzer (84. Neiswirth), Hüttner, PlachTore: 1:0 (9.) David Kubik, 2:0 (36.) Jiri Scheinherr, 3:0 (79.) David Kubik - SR: Jan Hoffmann (TSV Röthenbach) - Zuschauer: 160