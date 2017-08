Raigering. Raigerings Trainer Martin Kratzer hat das Spiel in der Fußball-Landesliga Mitte am Samstag, 12. August (16 Uhr), gegen Jahn Regensburg II eigentlich schon abgeschrieben: "Unter diesen Voraussetzungen, werden wir keine Punkte holen." Über die Vorzeichen schweigt der SVR-Übungsleiter. Er lässt sich grundsätzlich nicht in die personellen Karten schauen. Doch im Abschlusstraining am Donnerstag waren gerade mal zehn Feldspieler. Die Urlaubszeit lässt den kleinen Kader der "Panduren" offenbar ausbluten. Die Fans dürfen gespannt sein, welches Gesicht diesmal der SVR zeigt.

16 Tore in vier Spielen

Mehr Disziplin

Sicher ist dagegen der Spielort. Martin Kratzer und seine Mannen glauben, auf dem Kunstrasenplatz das Ergebnis in Grenzen halten zu können. Daher wird sich der Gastgeber auch auf die Defensivarbeit beschränken. Die Hoffnung ist natürlich da, dass auf dem engen Platz vielleicht doch eine Chance besteht. Die Zweitliga-Reserve wäre nicht das erste Spitzenteams, das auf dem Raigeringer Kunstrasen ins Stolpern gerät.Die Gäste sind als einzige Mannschaft der Landesliga noch mit einer weißen Weste unterwegs. Die junge spielstarke Elf wird diese Serie auch im Pandurenpark fortsetzen wollen. 16 Tore in vier Spielen sind schon eine Marke. Wenn die Regensburger ins Rollen kommen, hat jeder Gegner es schwer, sie zu stoppen. Sieben Treffer gegen Schwarzenfeld, vier gegen Hutthurm, drei gegen Kötzting und zwei gegen Donaustauf unterstreichen die Angriffsstärke. Fünfmal traf dabei Markus Ziereis, der jedoch nun zum TSV 1860 München wechselte.Der SVR ist somit von der ersten Sekunde an gefordert und darf sich keine Unkonzentriertheit wie zuletzt in Burglengenfeld leisten. "Innerhalb von drei Minuten haben wir das Spiel verloren, obwohl ich dies noch klar in der Halbzeitpause angesprochen habe", resümierte ein angefressener Martin Kratzer.Unzufrieden war er nämlich auch mit der Disziplin auf dem Platz. "So ein Auftreten will ich bei keiner Mannschaft sehen, die ich trainiere", rechnete er ab. Seine Enttäuschung ist nachvollziehbar, auch weil Burglengenfeld kein stärkerer Gegner war.