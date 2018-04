Mit dem Abstieg schon abgefunden?

Raigering. Der SV Raigering muss in der Landesliga Mitte beim 1. FC Bad Kötzting antreten. Anstoß am Samstag, 14. April, ist um 16.30 Uhr. Bad Kötzting hat sein letztes Spiel beim Drittletzten SC Ettmannsdorf mit 0:1 verloren. Dadurch wächst bei den Gastgebern die Abstiegsgefahr weiter. Die Bad Kötztinger stehen zur Zeit auf einem Relegationsplatz und werden den Tabellenletzten Raigering sicher 90 Minuten unter Druck setzen, um die drei Punkte zu holen. Für den 1. FC spricht die Heimstärke und dass die beiden Torjäger Miroslav Spirek (13 Treffer) und Adam Vlcek (10) zusammen drei Treffer mehr erzielt haben als die komplette Mannschaft der Panduren (20). Nach der schlechtesten Saisonleistung erwartet Trainer Martin Kratzer von seiner Mannschaft ein Aufbäumen. Das Team machte gegen den TSV Bogen den Eindruck, als hätte es sich mit dem Abstieg abgefunden. Dies sollte sich jedoch gegen Kötzting ändern, allein schon um einen Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden.Landesliga Mitte29. SpieltagWaldkirchen - Schwarzenfeld Sa. 14 UhrDonaustauf - Hutthurm Sa. 15 UhrEtzenricht - Kareth Sa. 16 UhrBad Abbach - Neukirchen Sa. 16 UhrFortuna Reg. - Tegernheim Sa. 16 UhrBad Kötzting - Raigering Sa. 16.30 UhrBogen - Hauzenberg Sa. 18 UhrEttmannsdorf - Burglengenf. So. 15 UhrJahn II - Cham So. 16 Uhr1. Jahn Regensburg II 28 76:24 682. TSV Waldkirchen 28 48:24 543. ASV Cham 28 59:30 534. FC Sturm Hauzenberg 26 64:34 505. Fortuna Regensburg 26 55:49 426. ASV Burglengenfeld 27 36:30 417. SV Neukirchen 27 44:46 398. SV Donaustauf 26 50:36 389. TSV Bogen 27 34:36 3810. SV Hutthurm 27 38:44 3711. TSV Kareth 28 32:32 3612. FC Tegernheim 26 36:43 3513. SV Etzenricht 27 37:52 3414. 1. FC Bad Kötzting 27 49:53 3215. TSV Bad Abbach 26 30:36 3016. SC Ettmannsdorf 26 27:41 2617. 1. FC Schwarzenfeld 26 27:74 1318. SV Raigering 28 20:78 13