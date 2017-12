Weiden. Nachdem der SV Raigering vor zwei Jahren erfolgreich als Co-Ausrichter des Medienhaus-Cups in Amberg in Erscheinung trat, rechnete sich Trainer Martin Kratzer schon eine Teilnahme im vergangenen Jahr aus. Deshalb kam für ihn die Einladung diesmal nicht überraschend. Schon zwei Mal überzeugte der Landesligist bei dem traditionsreichen Hallenfußball-Turnier. 2010/11 unterlagen die Amberger Vorstädter im Endspiel der DJK Ammerthal mit 2:5. 2015/16 in Amberg und als Mitausrichter verloren sie im Finale der SpVgg SV Weiden mit 1:3.

Nicht nur deshalb rechnet sich Coach Martin Kratzer auch diesmal am 29. Dezember in der Weidener Mehrzweckhalle einiges aus. "Wenn man an einem Hallenturnier teilnimmt, ist die logische Zielvorgabe das Halbfinale. Aber das wird diesmal echt schwer." In der Gruppe B trifft der derzeitige Tabellenletzte der Landesliga Mitte auf den Bayernligisten DJK Gebenbach, Ligakonkurrent SV Etzenricht und den Tabellenzweiten der Bezirksliga Nord SpVgg Pfreimd. "Das sind drei Teams, die auch in der Halle bestens zurecht kommen. Gebenbach ist für mich der Favorit in dieser Gruppe." Mit welchem Kader er in Weiden antritt, entscheidet sich kurzfristig. Denn gerade zwischen Weihnachten und Neujahr melden sich etliche Spieler wegen Urlaub ab. "Aber wir stellen eine schlagkräftige und konkurrenzfähige Truppe", verspricht Kratzer.Er selber kennt das Hallenturnier bestens. Als Spieler war der 43-Jährige mit dem FC Amberg dabei, als Trainer schon einmal mit dem FV Vilseck. Das war 2011/12 und endete mit dem letzten Platz. "Das Turnier besitzt einen guten Ruf, findet zu einem idealen Zeitpunkt statt und gilt somit als Zuschauermagnet. Wir freuen uns riesig darauf." Angst vor Verletzungen hat Kratzer keine. Denn diese passieren nach der Winterpause auch draußen. Gegen Futsal habe er nichts einzuwenden, zieht aber den traditionellen Hallenfußball vor. Er sei schneller und spannender. Und auch nicht so starke Teams haben mit Bande mehr Chancen.Nicht optimal läuft der derzeit die Punkterunde. Als Tabellenletzter der Landesliga Mitte liegt die Mannschaft bereits fünf Zähler hinter dem Relegationsplatz. Die Gründe sieht Kratzer in einer heuer äußerst starken Landesliga und gravierenden Personalproblemen. "Nach zwei Aufstiegen in Folge gingen wir kein Risiko ein. Dass es schwer wird, war allen Beteiligten bewusst. Aber im Fußball ist alles möglich. Vielleicht schaffen wir noch den Relegationsplatz."