Erst der Tabellenzweite TSV Waldkirchen, dann der Dritte Sturm Hauzenberg, jetzt der Viertplatzierte ASV Burglengenfeld. Es sind schwere Wochen für den SV Raigering in der Fußball-Landesliga Mitte. Und es droht das Abrutschen auf den letzten Platz.

Raigering. Nur noch zwei Punkte Vorsprung haben die Panduren vor dem Duell am Sonntag, 22. Oktober (15 Uhr), gegen den ASV Burglengenfeld auf das Landesliga-Schlusslicht 1. FC Schwarzenfeld. Dem Mitaufsteiger gelang am vergangenen Wochenende der zweite Saisonsieg, während die Raigeringer eine 0:6-Pleite gegen den FC Sturm Hauzenberg kassierten.Die Niederbayern waren die bislang stärkste Mannschaft, gegen die der SVR in der Landesliga spielte. Beim FC Sturm hat man es verstanden, aus starken Einzelspielern eine sehr gute Mannschaft zu formen. Deshalb war SVR-Trainer Martin Kratzer mit der Leistung seines Teams bis zur 70. Minute auch zufrieden. Nach dem 0:3 besetzten seine Spieler jedoch die Positionen in der Defensive nicht mehr konsequent genug. Das darf in der Landesliga nicht passieren, sonst kommt man gegen eine Spitzenmannschaft ganz einfach unter die Räder. Über eine Stunde lang war es eine ordentliche Vorstellung, ehe individuelle Fehler zu drei weiteren Gegentreffern binnen zehn Minuten führen.Am Sonntag gilt es, die starken Offensivspieler der Burglengenfelder in den Griff zu bekommen. Hier ist neben der Abwehr sicherlich auch der Angriff gefragt, der durch erspielte Chancen zur Entlastung der Defensive beitragen kann.Beim ASV Burglengenfeld zieht man ein positives Halbzeitfazit: "Wir stehen gut da. Vor Saisonbeginn wollten wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und eine Mannschaft mit Perspektive aufbauen. Jetzt sind wir Tabellenvierter, damit bin ich sehr zufrieden", sagt Trainer Matthias Bösl. Nur den "Bayerwald-Fluch" konnte der ASV bisher noch nicht ablegen, aber beim 1:1 in Hutthurm habe die Mannschaft "eine kämpferische und leidenschaftliche Leistung" gezeigt. Ob die Partie am Sonntag eventuell auf Kunstrasen stattfindet, spielt für den Burglengenfelder Trainer keine Rolle: "Wir trainieren oft auf Kunstrasen. Wir nehmen das so, wie es kommt. Wir sind auf Natur- und Kunstrasen vorbereitet." Im Hinspiel konnten die Mannschaften ohnehin beides erproben. Im August wurde das Spiel 80 Minuten auf Naturrasen ausgetragen und - nach heftigem Regen - auf Kunstrasen beendet.

Landesliga Mitte

18. SpieltagHauzenberg - Waldkirchen Sa. 15 UhrBogen - Jahn II Sa. 15 UhrBad Kötzting - Cham Sa. 15 UhrDonaustauf - Tegernheim Sa. 15 UhrSchwarzenfeld - Kareth Sa. 15 UhrHutthurm - Neukirchen Sa. 15 UhrBad Abbach - Etzenricht Sa. 15 UhrEttmannsdorf - Fortuna Reg. So. 15 UhrRaigering - Burglengenfeld So. 15 Uhr1. SSV Jahn Regensburg 16 41:13 412. TSV Waldkirchen 17 36:12 393. FC Sturm Hauzenberg 17 46:21 344. ASV Burglengenfeld 17 26:19 305. SV Donaustauf 17 38:23 296. SV Fortuna Regensburg 17 41:35 297. ASV Cham 17 26:22 258. SV Hutthurm 17 28:31 259. TSV Bogen 16 19:22 2410. TSV Kareth 17 22:17 2311. SV Etzenricht 17 25:29 2212. SV Neukirchen 16 26:30 1913. TSV Bad Abbach 17 23:29 1914. 1. FC Bad Kötzting 16 34:38 1815. FC Tegernheim 17 20:32 1616. SC Ettmannsdorf 17 15:31 1317. SV Raigering 17 16:46 1118. 1. FC Schwarzenfeld 17 23:55 9