Raigering. Der nächste Gegner des SV Raigering in der Landesliga Mitte, der TSV Bogen, ist Absteiger aus der Bayernliga. Bis zur Winterpause blieb der TSV Bogen jedoch weit hinter seinen Erwartungen zurück. Danach scheinen sich die Niederbayern etwas gefangen zu haben, die letzten fünf Spiele blieben sie ungeschlagen. Derzeit liegen die Gäste auf dem neunten Rang, allerdings nur drei Punkte von den Relegationsplätzen entfernt. Der TSV besitzt starke Einzelspieler wie den torgefährlichen Ismail Morina (8 Treffer) und Spielertrainer Michael Steiger, der Dreh- und Angelpunkt des Bogener Spiels ist. Der TSV ist nach der Winterpause im Defensivbereich stark verbessert und bei Standards immer gefährlich. Bei den Panduren dürfte der direkte Abstieg nicht mehr zu vermeiden sein. Trotzdem zeigte die Mannschaft von Trainer Martin Kratzer in den vergangenen Spielen eine super Einstellung. Es fehlte aber oft das nötige Glück und in der Anfangsphase die Konzentration. Nach 18 sieglosen Spielen wird es wieder Zeit für einen Dreier. Das Spiel findet auf dem Hauptplatz im Pandurenpark statt. Anstoß ist am Samstag, 7. April, um 16 Uhr.