Raigering. Im letzten Heimspiel der Landesliga Mitte gegen Kareth-Lappersdorf holte der SV Raigering einen verdienten Punkt. Die Defensive stand gut. Die Raigeringer Mannschaft hat insgesamt gut gearbeitet. Dies sollte für das Spiel gegen den ASV Cham Mut machen. Der ASV ist von den Spielern her besser besetzt als der TSV Kareth-Lappersdorf.

Die Chamer besitzen eine gute Mischung von erfahrenen und jungen Spielern, die größtenteils aus der guten Jugendarbeit des ASV hervorkommen. Der ASV Cham ist zur Zeit sehr gut in Form, was er in den letzten fünf Spielen (vier Siege und ein Unentschieden) gezeigt hat. Wenn Cham auch in Raigering punktet und im letzten Spiel vor der Winterpause erneut einen Dreier holt, sind sie an der Tabellenspitze dran. Raigerings Trainer Martin Kratzer hofft, das die Spielpausen die Mannschaft nicht zu sehr aus dem Rhythmus gebracht hat. Trotz allem müssen die Panduren versuchen zu punkten, um den angestrebten Relegationsplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Denn zum Tabellen-16. hat man bereits fünf Punkte Rückstand.Der Anstoß der Partie gegen den ASV Cham musste wegen Ausweichen auf den Kunstrasen am Samstag, 18. November, auf 14.30 Uhr verschoben werden.Für das Nachholspiel beim SV Neukirchen b. Hl. Blut setzt die Mannschaft einen Bus ein. Abfahrt am Samstag, 25. November, ist um 11 Uhr. Der Bus steht ab 10.45 am Parkplatz im Pandurenpark bereit.