Raigering. Überraschender Punktgewinn für den SV Raigering: Die Panduren holten im Auswärtsspiel der Fußball-Landesliga Mitte am Samstag beim TSV Waldkirchen ein 1:1-Unentschieden. Die Gäste setzten die Vorgaben von Trainer Martin Kratzer von der ersten Minute an um, hielten dagegen und ließen dem Gegner durch eine konzentrierte Leistung nicht viele Chancen. So dauerte es bis zur 12. Minute, ehe die Waldkirchener das erste Mal gefährlich vor das Raigeringer Tor kamen.

Zwei Minuten später hatte der SVR seine erste Möglichkeit. Schrecksekunde dann in der 17. Minute: Nach einem Freistoß für Raigering stiegen Florian Haller und sein Gegenspieler zum Kopfball hoch, prallten mit den Köpfen zusammen und blieben benommen am Boden liegen, konnten nach kurzer Behandlung dann aber weiterspielen. In der 22. Minute die größte Chance für den TSV nach einem Eckball, doch Manuel Jank rettete seinen bereits geschlagenen Torhüter auf der Linie. In der 28. Minute dann Glück für die Gastgeber: Nach einem Freistoß von Michael Muck rutschte der Ball durch die Hände des Waldkirchener Schlussmanns ins Toraus.Zehn Minuten nach der Pause brachte die Abwehr der Waldkirchener den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Mit einem raffinierten Heber überlistete Alexander Greger die Verteidiger sowie Torwart und zum Entsetzen der Gastgeber landete der Ball zum 0:1 im Netz. Der TSV rannte nun das Raigeringer Gehäuse an. Die starke Abwehr um Torwart Tobias Schoberth und Manuel Jank überstand diese Drangphase jedoch schadlos.In der Folgezeit rückte der Raigeringer Torhüter Schoberth in den Mittelpunkt des Geschehens. Zunächst lenkte er einen Schuss um den Pfosten, in der 75. Minute parierte er einen Kopfball von Martin Krieg durch eine Glanzparade. In der 79. Minute zeigte der Unparteiische nach einem Foul an der Strafraumgrenze auf den Elfmeterpunkt. Diese Chance ließ sich der Kapitän der Waldkirchener, Martin Krieg, nicht entgehen und verwandelte den Elfer zum 1:1-Ausgleich.In der 84. Minute kam der Raigeringer Tim Wrosch ins Spiel und hatte zwei Minuten später den Siegtreffer auf dem Fuß, als er in den gegnerischen Strafraum eindrang und aus 14 Metern abzog. Dabei wurde er jedoch von einem Gegenspieler unsanft am Einschuss gehindert. So blieb es beim nicht unverdienten Unentschieden für den SVR.

TSV Waldkirchen: Boxleitner, Rodler, Neuwirth, Schauberger, Strahberger (68. Zierler), Karlsdorfer, Krieg, Galle, Schmöller, Freund (60. Autengruber), Krenn

SV Raigering: Schoberth, Buegger, Jank, Gröschl, Haller, Muck, Hiltl, Kleinod, Egerer (84. Wrosch), Götz (40. Greger), ThalerTore: 0:1 (50.) Alexander Greger, 1:1 (79., Foulelfmeter) Martin Krieg - SR: Manuel Müller - Zuschauer: 100