Kein Tor, aber wenigstens ein Punkt. Und die Rote Laterne ist wieder weg: Mit dem 0:0 gegen den TSV Kareth-Lappersdorf hat der SV Raigering einen kleinen Sprung in der Landesliga Mitte gemacht.

Raigering. Die Zuschauer im Pandurenpark sahen ein ausgeglichenes Spiel beider Mannschaften mit wenig Höhepunkten. Die Gäste aus Kareth-Lappersdorf hatten bereits in der 1. Spielminute ihre beste Möglichkeit. Der Schuss von der Sechzehnerlinie ging jedoch knapp am Pfosten vorbei. In der 9. Minute zirkelte Michael Muck einen Freistoß aus ca. 20 Metern an der Mauer vorbei an den Pfosten.In der Folgezeit hatte der TSV zwei Möglichkeiten durch Freistöße von Marco Fehr die jedoch übers Tor gingen. Beide Abwehrreihen ließen den gegnerischen Sturm ein ums andere mal ins Abseits laufen und so spielte sich das Geschehen meistens nur im Mittelfeld ab.Nach der Pause das gleiche Bild, keine Mannschaft konnte sich ein klares Übergewicht erspielen. Den ersten Eckball des Spiels erhielt der TSV Kareth-Lappersdorf in der 49. Spielminute. Weitere Möglichkeiten für beide Mannschaften waren in der Folgezeit nur Schüsse aus der zweiten Reihe, die jedoch ihr Ziel verfehlten oder eine sichere Beute der beiden Torhüter wurden. In der 71. Minuten der erste Wechsel beim SV Raigering, für den Gelb-vorbelasteten Philipp Götz brachte Trainer Martin Kratzer Maximilian Kleinod ins Spiel. In der 72. Minute der erste Eckball für die Panduren. Vier Minuten vor dem Abpfiff prüfte der eingewechselte Andreas Martin noch einmal den Raigeringer Keeper Tobias Schoberth. Es blieb jedoch beim gerechten Unentschieden - und damit ging die Rote Laterne wieder an den Mitaufsteiger FC Schwarzenfeld.

SV Raigering: Schobert, Buegger, Prechtl, Jank, Gröschl, Muck, Hiltl, Seidel, Bachfischer, Götz Philipp (71. Kleinod), Thaler

TSV Kareth-Lappersdorf: Rachner, Witzmann, C. Ludwig, S. Ludwig, Lehner, Massinger, Brunnbauer, Röhrl, Führer, Fehr (65. Martin), KammermeierSR: Maximilian Stöckl (TSV Bad Steben) - Zuschauer: 120