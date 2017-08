Zum Saisonstart fiel für den SV Raigering die englische Woche noch aus. Das eigentliche Auftaktspiel in der Fußball-Landesliga Mitte gegen den ASV Burglengenfeld wurde wegen des großen Burschenjubiläums verlegt. Am Dienstag, 8. August, um 19 Uhr wird diese Partie nun im Naabtalpark-Stadion nachgeholt. Die besondere Brisanz: Beide Teams sind unter Zugzwang.

Dies müssen wir abstellen. Raigerings Trainer Martin Kratzer zu den individuellen Fehlern

Raigering mit drei Zählern steht dabei in der Tabelle sogar noch vor den ambitionierten Burglengenfeldern. Die Truppe von ASV-Trainer Matthias Bösl wollte in dieser Saison erneut vorne mitspielen. Doch auf dem Punktekonto steht erst ein Zähler, geholt beim 2:2 gegen Neukirchen/Heiligen Blut. Nicht nur für Raigerings Trainer Martin Kratzer steht der ASV überraschend auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Leistungen - auch zuletzt gegen Kareth - sind an sich gut. Phasenweise dominierten die Burglengenfelder die Spiele, nur im Abschluss scheint ihnen das Pech am Stiefel zu kleben.Daher weiß Martin Kratzer auch: Wenn die Burglengenfelder an ihre erfolgreiche Form anknüpfen können, wird es für die "Panduren" schwer. Noch dazu, wenn die Defensive erneut kein fehlerfreies Spiel abliefert. Nicht nur in Cham führten individuelle Fehler zu den Gegentoren. "Dies müssen wir abstellen", appelliert Kratzer an seine Mannen. Als Beispiel führte er dabei das 2:0 der Chamer an: "Wenn beim zweiten Tor, bei dem unser Torwart erst noch super hält, der Chamer Stürmer in Seelenruhe den Ball noch über die Linie drücken kann, dann hat man innerhalb der Abwehrreihen etwas verkehrt gemacht." Durch drei Niederlagen in Folge ist das Selbstvertrauen beim SVR nicht mehr allzu groß. Dennoch ist die Hoffnung beim Übungsleiter da, dass die Gäste das Spiel im Schwandorfer Land lange offenhalten können.

Landesliga Mitte

NachholspielBurglengenfeld - Raigering Di. 19 Uhr1. SSV Jahn Regensburg II 4 16:2 122. TSV Kareth 5 10:3 123. SV Etzenricht 5 11:6 124. TSV Waldkirchen 5 5:1 125. ASV Cham 5 8:4 106. SV Fortuna Regensburg 4 12:5 97. SV Hutthurm 5 8:7 98. TSV Bad Abbach 5 8:8 99. FC Sturm Hauzenberg 5 7:6 810. FC Tegernheim 5 10:9 711. 1. FC Bad Kötzting 5 10:10 612. SV Donaustauf 5 7:9 413. SC Ettmannsdorf 5 3:9 414. SV Raigering 4 3:7 315. SV Neukirchen b.Hl. Blut 5 4:11 216. TSV Bogen 3 1:4 117. ASV Burglengenfeld 4 3:8 118. 1. FC Schwarzenfeld 5 4:21 0