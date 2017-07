Nach 47 Sekunden schwante den Raigeringer Fans Schlimmes. Der Vergleich des Landesliga-Aufsteigers mit dem Regionalligisten SpVgg Greuther Fürth II wurde dann aber doch kein Schützenfest. Aus einem bestimmten Grund.

Raigering. Auch wenn es zwei Ligen Unterschied sind. Für die Spieler und Zuschauer des Fußball-Landesligisten SV Raigering bot das Vorbereitungsspiel am Samstagnachmittag gegen den Regionalligisten SpVgg Greuther Fürth II einen Vorgeschmack auf die neue Saison. Die Anhängerschar der Panduren konnten schon einmal sehen, welche defensiven Anstrengungen ihre Mannschaft zukünftig in der Landesliga leisten muss.In der ersten Hälfte konnte der SVR kaum Entlastungsangriffe starten und war somit in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Als Stefan Maderer nach 47 Sekunden die Führung für die Elf von Gästetrainer Timo Rost erzielte, war ein Debakel zu vermuten. Doch die neue, von Raigeringer Fans gestiftete Anzeigentafel, musste einen zweistelligen Härtetest nicht bestehen.Die SVR-Verteidigung formte sich zu einem fast uneinnehmbaren Block, den die Franken nur noch einmal in der 35. Minute knacken konnte. Erneut war Stefan Maderer erfolgreich. Ansonsten retteten die Verteidiger einige Male kurz vor der Linie und verhinderten somit weitere Gegentreffer.Offener gestaltete Raigering die zweite Hälfte. Jedoch ohne wirkliche Einschussmöglichkeiten zu kreieren. Somit konnte unter dem Strich kein Raigeringer Torschuss notiert werden.SV Raigering: Mauracher, Prechtl, Jank, Groeschl (46. Thaler), Muck, Hiltl, Seidel (46. Buegger), Greger (46. Götz), Bachfischer, Wrosch (46. Egerer), Meyer (72. Schorner).SpVgg Greuther Fürth II: Kowalewski, Tischler, Corovic, Wiedmann, Ammari (46. Pellio), Sitter, Heinloth (37. Baldauf), Volz (65. Tröger), Maderer, Kayaroglu (46. Käferbitz), Kartalis.Tore: 0:1/0:2 (1./35.) Stefan Maderer - SR: Florian Fleischmann (Schwandorf) - Zuschauer: 230.