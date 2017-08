Ist der Raigeringer Sieg gegen Etzenricht eine Befreiung oder nur ein kurzes Strohfeuer? "Ich bin gespannt, ob meine Mannschaft in einem weiter ein Spiel wieder eine gute Leistung abrufen kann," sagt Trainer Martin Kratzer.

Fußball Landesliga Mitte



SV Fortuna Regensburg - ASV Burglengenfeld 4:2 (3:0) Tore: 1:0/2:0 (2./7.) Mahir Hadziresic, 3:0 (24.) Edwin Skrgic, 3:1 (53.) Matthias Gröger, 4:1 (58.) Arlind Morina, 4:2 (82.) Bastian Beer - SR: Andreas Heidt (TSV Nürnberg-Buch) - Zuschauer: 222



ASV Cham - TSV Kareth 2:2 (0:0) Tore: 1:0 (54.) Daniel Schmaderer, 1:1 (73.) Daniel Massinger, 1:2 (74.) Julian Kessner, 2:2 (75.) Tobias Wich - SR: Andreas Egner (TSV Bodenmais) - Zuschauer: 200

Raigering. Nicht nur er ist neugierig auf die kommenden Begegnungen. Auch die Fans, die den SV Raigering am Samstag, 26. August, zum TSV Bad Abbach begleiten, wollen wissen, ob der SVR an die starke Leistung anknüpft. Anstoß ist um 16 Uhr.Der verdiente Dreier gegen den SV Etzenricht war ein Spiel für das Selbstvertrauen. Gerade die Art und Weise war nach sechs Niederlagen und einem schlechten Spiel bei Fortuna nicht zu erwarten. Das zeichnet jedoch eine gute Truppe aus, wenn sich die Chance ergibt, einen schlechten Tag beim Gegner gnadenlos auszunutzen."Meine Mannschaft war über 90 Minuten konzentriert, läuferisch gut und kämpferisch stark", lobt Martin Kratzer. Eine offensive Ausrichtung jedenfalls brachte mehr Erfolg als die Defensiveinstellung zuvor. Doch das entscheidende ist, dass der SVR wenig Fehler macht. "Das ist die Voraussetzung und dass wir wieder Mut zeigen, in Bad Abbach zu punkten", fordert der Panduren-Übungsleiter. Ziel ist es daher ein Unentschieden zu holen und dem Gegner alles abverlangen. Vielleicht springt dann sogar der erste Auswärtssieg im Kurort heraus.Die Gastgeber sind im Kollektiv eine gute Elf, weiß Martin Kratzer, denn sie haben einige überragende Akteure dabei. Dies macht Bad Abbach aber auch schwer auszurechnen. Von den Neuzugängen schafften sieben Spieler den Sprung in den Kader. Dabei haben Spyro Sisko (TV Oberndorf) und Florian Folger (TSV Kareth-Lappersdorf) besonders gut eingeschlagen. Sie führen mit jeweils vier Treffern die Torschützenliste des TSV an.