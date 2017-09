In der Anfangsphase der Landesliga-Partie gegen den 1. FC Bad Kötzting darf der SV Raigering noch hoffen: Schüsse von Florian Haller (4.) und Nicolai Seidel (14.) gehen knapp am Tor vorbei.

Raigering. Aber dann: In der 18. Spielminute bekam die Raigeringer Abwehr den Ball nicht aus dem Sechzehner, und Miroslav Spirek erzielte das 0:1 für den FC Bad Kötzting. Das Tor gab den Kötztingern Selbstvertrauen und sie legten in der 26. und 35. Minute mit dem 0:2 und dem 0:3 durch Adam Vlcek nach. In der 41. Spielminute hatte Florian Haller nach Flanke von Alexander Greger die Möglichkeit zum Verkürzen. Sein Schuss ging jedoch knapp am Tor vorbei. Besser machte es in der 45. Minute Benedikt Buegger: Er traf zum 1:3 für Raigering.Nach der Pause brachte der eingewechselte Alexander Egerer etwas mehr Druck. Er verfehlte jedoch in (50.) das Tor knapp. Fast im Gegenzug erzielte der FC Bad Kötzting das 1:4 durch Stefan Hofner. In der Folgezeit verhinderte der Raigeringer Torwart Tobias Schoberth durch mehrere Glanzparaden einen höheren Rückstand. Aber in der 71. Minute war auch er beim 1:5 gegen Adam Vlcek machtlos. Etwas Hoffnung kam beim Raigeringer Anhang auf, als Martin Thaler (74.) auf 2:5 verkürzte. Nach einem Foulspiel an Nicolai Seidel zeigte der gut leitende Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an, scheiterte jedoch am Torhüter der Kötztinger.

SV Raigering: Schoberth, Buegger, Prechtl, Jank, Gröschl (46. Egerer), Haller (62. Götz), Muck, Hiltl, Seidel, Greger, Thaler (75. Dowridge)

1. FC Bad Kötzting: Mader, Lex, Mühlbauer, Graf (82. Rendler), Aschenbrenner, Hofner, Spirek, Vlcek, Christoph, Eyerer (90. Fredl), SüsserTore: 0:1 (18.) Miroslav Spirek, 0:2/0:3 (26./35.) Adam Vlcek, 1:3 (45.+1) Benedikt Buegger, 1:4 (52.) Stefan Hofner, 1:5 (71.) Adam Vlcek, 2:5 (74.) Martin Thaler - SR: Fabian Zimmermann - Zuschauer: 150 - Besonderes Vorkommnis: (81.) Nikolai Seidel (SV Raigering) verschießt Elfmeter