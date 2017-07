Raigering. Spiel Nummer eins in der Fußball-Landesliga Mitte hat der SV Raigering absolviert. Erfolgreich absolviert: Gegen den SV Neukirchen beim Heiligen Blut gelang ein Auftaktsieg. Der erste Dreier ist somit eingefahren und jetzt geht es gleich zum Tabellenführer. An diesem Wochenende beschließt der SVR die englische Woche mit einem Auswärtsspiel am Samstag, 22. Juli, um 16.30 Uhr beim TSV Kareth-Lappersdorf.

Ich hoffe, wir können das Spiel lange offen halten. Raigerings Trainer Martin Kratzer

"Ich hoffe, wir können das Spiel lange offen halten", mit dieser Einstellung geht Cheftrainer Martin Kratzer die Partie in Kareth an. Daher setzt er darauf, dass seine Mannen erneut einen mutigen Auftritt zeigen. Dabei zielt der Blick stets auf das gegnerische Gehäuse. "Unser Spiel ist darauf ausgerichtet, auf das gegnerische Tor zu spielen." Offensive statt Defensive dürfen die Fans daher erwarten.Der wichtige Dreier zum Start war in bestimmten Situationen durchaus glücklich zustande gekommen. Er stärkt aber das Selbstvertrauen. Dem Gastgeber TSV Kareth gelang ein Traumstart. 5:1 wurde Neuling 1. FC Schwarzenfeld abgefieselt. Das sollte Warnung genug für die "Panduren" sein. Und in Hutthurm legte die Mannschaft von Trainer Josef Schuderer gleich noch einen 1:0-Sieg drauf. Die Elf von der Karether Höhe ist jung, spielerisch stark und überzeugt kämpferisch. Zuletzt bescheinigte Schuderer seinen Spielern, dass sie um jeden Meter kämpfen.Was kann der SVR dagegenhalten? Beim ersten Auftritt war es eine geschlossene Einheit, die auftrat und sich gegenseitig half. So verrichteten Stürmer auch schon mal Abwehrarbeit und Verteidiger kreierten Einschussmöglichkeiten. Bewahren sich die "Panduren" diese Eigenschaft, dann sind sie ein Stück weit unberechenbar. Cheftrainer Martin Kratzer vertraut auf den siegreichen Kader aus dem Neukirchen-Spiel und hofft auch aus diesem Grund, in Kareth punkten zu können.