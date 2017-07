31 Jahre nach dem Schlusspfiff des letzten Landesligaspiels ist der Sportverein Raigering zurück auf der Verbandsebene. Eine Woche nach dem offiziellen Auftakt mischen nun auch die Panduren mit.

Raigering. Am Mittwoch, 19. Juli, um 19 Uhr empfängt der SVR den SV Neukirchen beim Heiligen Blut. "Eine ideale Vorbereitung für einen Trainer ist, wenn alle Spieler bei allen Trainingseinheiten und Spielen dabei sind", erklärt Cheftrainer Martin Kratzer. Doch gerade das war bei den Panduren in diesem Jahr nicht der Fall. Die Vorbereitung war durchwachsen. So ist eben Raigering.Ein Burschenfest hat einen höheren Stellenwert als ein Fußballspiel. Daher startet der SVR auch verspätet in die Landesligasaison.Doch Martin Kratzer sieht darin kein Problem. Zusammenfinden musste sich die Mannschaft nicht, denn sie ist ein eingespieltes Team.Daher schmerzt es umso mehr, dass Florian Weiß sich nun doch zu einem Vereinswechsel zum 1. FC Schlicht entschloss und Torjäger Michael Meier sich eine schwere Knieverletzung zuzog. Er wird länger ausfallen."Unser Kader ist nicht groß. Daher wird jeder seine Einsatzzeiten bekommen. Manche Spieler werden aufrücken, die noch gar nicht damit rechnen", kündigte der SVR-Übungsleiter bereits an: "Jeder weiß, dass er gebraucht wird."Der SV Neukirchen beim Heiligen Blut ist ein körperlich robuster Gegner, dessen Stärke der Zweikampf ist. Die deutliche Niederlage im ersten Spiel gegen den SV Hutthurm überraschte daher auch. Vor allem, da die Truppe von Neutrainer Franz Koller kurz vor dem Start nochmals verstärkt wurde. Den Angriff verstärkt Miroslav Vrhel vom tschechischen Viertliga-Absteiger TJ Susice und für das zentrale Mittelfeld wurde Ex-Profi Martin Krames vom tschechischen Erstliga-Absteiger 1. FC Pribram verpflichtet.Martin Kratzer glaubt daher, dass der Auftaktgegner bereits unter Druck steht, punkten zu müssen. Aber auch die Panduren wollen gleich zum Start Zähler gegen den Abstieg einfahren. Denn der Ligaerhalt ist das oberste Ziel. Ebenso wie die Weiterentwicklung der Spieler in einer starken Liga. Gespannt sind die vielen Raigeringer Fans, wie sich der SVR in der neuen Liga schlagen wird. Die Vorfreude ist daher nicht nur bei den Fußballern, sondern eben auch im Umfeld spürbar.