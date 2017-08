Die Taktik, auf dem kleineren Kunstrasenplatz zu spielen, geht nur bedingt auf. Der SV Raigering verhindert gegen den Landesliga-Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg II zwar ein Debakel, die 2:4-Niederlage allerdings nicht.

Hofrath knackt die Kette

Weidinger rettet

Raigering. Im Tor des SV Raigering stand erstmals Martin Madeiski. Ihn zu überlisten versuchte Eduard Root nach drei Minuten. Seinen Heber konnte der SVR-Schlussmann aber fangen. Der enge Platz ermöglichte eine rassige Partie im Mittelfeld. Den Balleroberungen folgten aber meist wieder Ballverluste. Doch auch die Distanz zum gegnerischen Tor ist schnell überbrückt. In der 10. Minute zogen die "Panduren" Richtung Jahn-Tor, Urlaubsrückkehrer Michael Muck stand genau richtig und drückte den Ball zur 1:0-Führung der Raigeringer über die Linie.Die Gäste versuchten die Partie mit spielerischen Mitteln an sich zu reißen. Doch Raigering hielt teils mit einer Fünferkette dagegen. Ein schneller Flankenlauf in der 21. Minute durch Marcel Hofrath auf der rechten Seite knackte die Kette. Er passte in die Mitte - und Patrick Dzalto schoss problemlos zum Ausgleich ein. Damit nahm der Regensburger Druck zu. Der SVR kam kaum noch aus der eigenen Hälfte. Der Jahn pflegte ein sicheres und schnelles Kurzpassspiel. In der 35. Minute kombinierten sich Marcel Hofrath und Andreas Kalteis in den Strafraum, der Ball kam zu Patrik Dzalto, der zum 1:2 traf.Nikolai Seidel versuchte es auf der anderen Seite in der 42. Minute mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, der jedoch in die tiefhängenden Wolken über dem Pandurenpark segelte. Flach dagegen war Marcel Hofrath kurz vor dem Halbzeitpfiff erfolgreich: Er setzte sich über links durch und markierte das 1:3. Raigering hatte durchaus gute Ansätze. Doch der letzte Ball wollte einfach keinen Abnehmer finden. Sicherer im Zusammenspiel und damit auch die überlegenere Mannschaft war da eben die Zweitliga-Reserve.In der 52. Minute baute Marcel Hofrath die Führung seiner Elf aus. In der Folge plätscherte die Begegnung nur noch dahin. Einen Fehler des SSV hätte Michael Muck in der 67. Minute zur Ergebnisverkürzung nutzen können. Doch Jahn-Schlussmann Alexander Weidinger lenkte den Ball ins Toraus. Die folgende Ecke kam scharf hinein in den Fünf-Meter-Raum und aufs Gehäuse. Viele Zuschauer sahen im Gewühl den Ball schon über der Linie. Doch zur Sicherheit hielt Philipp Götz seine Sohle hin - 2:4.Der SVR witterte Morgenluft. In der 70. Minute war Philipp Götz alleine vor dem Torhüter, scheiterte aber zweimal an Alexander Weidinger. In der 77. Minute zeichnete sich Martin Madeiski aus. Er fischte einen Schuss von Andreas Kalteis aus dem Eck, ebenso wie zwei Minuten später einen von Marcel Hofrath.

SV Raigering: Madeiski, Prechtl, Jank, Dowridge, Haller, Muck (84. Gröschl), Hiltl, Seidel, Greger, Schorner (57. Erras), Egerer (62. Götz)

SSV Jahn Regensburg II: Weidinger, Seitle, Kappacher, Wolf, Zitzelsberger, Root, Spennesberger (65. Panafidin), Pfab, Dzalto, Kalteis (79. Bako), HofrathTore: 1:0 (10.) Michael Muck, 1:1/1:2 (21./35.) Patrik Dzalto, 1:3/1:4 (45./52.) Marcel Hofrath, 2:4 (68.) Philipp Götz - SR: Christian Tauscher (Nürnberg) - Zuschauer: 160