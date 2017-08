Regensburg. Ein kleiner Platz bedeutet nicht zwangsläufig die Verhinderung eines Debakels. Das zeigte sich am Dienstag im Landesliga-Spiel des SV Raigering beim SV Fortuna Regensburg. Mit 0:5 gingen die "Panduren" unter - und waren damit auch noch gut bedient.

Der SVF war über 90 Minuten in allen Belangen überlegen. Dabei schien es zunächst, als könnte Raigering die Partie sogar länger offen halten, so wie es sich Trainer Martin Kratzer immer wünscht. Die klareren Möglichkeiten hatten aber die Gastgeber. Vor allem Standards brachten den SVR in Bedrängnis. Bei Ecken brannte es in der Anfangsphase lichterloh. Raigering versuchte im Mittelfeld mitzuhalten. Doch in der Offensive hatten die Gästen keine Chance - und dies bis zum Schluss. Fortuna dagegen stellte innerhalb von zehn Minuten die Machtverhältnisse klar. Bei allen gefährlichen Situationen schaltete Regensburg einen Turbo ein. Mit dem schnellen und kombinationssicheren Spiel kam der SVR nicht zurecht. So fielen zwischen der 24. und der 34. Minute drei Tore - und der SVF besaß in dieser Phase noch zwei Hochkaräter.Zunächst traf Mahir Hadziresic, der einen zurückgelegten Ball einschob. Dann konnte Raigering zweimal durchschnaufen, als Edwin Skrgic nicht energisch genug abschloss und bei der zweiten Chance nur die Latten traf. Seelenruhig versenkte dagegen Arber Morina den Ball aus der zweiten Reihe im Gehäuse, Mahir Hadziresic spazierte bei seinem zweiten Treffer ohne Gegenwehr zum Erfolg. Damit war die Begegnung gelaufen. Raigering hatte schwer damit zu kämpfen, das Tor zu verteidigen. Dies gelang nur bedingt. Zwar wurden mehrere Einschussversuche vor der Linie geklärt, doch bei den Gegentoren vier und fünf von Dominick Wynn und Edwin Skrgic lud der SVR die Gastgeber durch passives Abwehrverhalten regelrecht ein.

SV Fortuna Regensburg: Sommer, Lotter (61. Steiger), Arber Morina, Hadziresic, Arlind Morina (54. Keita), Oppelt, Wynn, Peter (61. Taylor), Canac, Szücs, Skrgic

SV Raigering: Schoberth, Buegger, Prechtl (46. Gröschl), Jank, Haller (55. Wrosch), Muck, Hiltl, Seidel, Dowridge, Greger (61. Thaler), GötzTore: 1:0 (24.) Mahir Hadziresic, 2:0 (32.) Arber Morina, 3:0 (34.) Mahir Hadziresic, 4:0 (49.) Dominick Wynn, 5:0 (76.) Edwin Skrgic - SR: Willi Hagenburger (Eichendorf) - Zuschauer: 120