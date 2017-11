Raigering. Mit einer Niederlage hat sich der SV Raigering in die Winterpause verabschiedet. Die Panduren verloren am Samstag das Nachholspiel in der Fußball-Landesliga Mitte beim SV Neukirchen Hl. Blut mit 0:2. Die Gastgeber übernahmen zu Beginn des Spiels sofort die Initiative und wollten eine frühe Entscheidung herbeiführen. In der Drangperiode des SV Neukirchen zeichnete sich Torhüter Tobias Schoberth durch klasse Paraden aus.

Nach rund einer Viertelstunde kam der SV Raigering besser ins Spiel. So knallte ein Schuss von Nikolai Seidel an die Latte. Trotz der widrigen Bedingungen entwickelte sich ein gutes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 20. Minute traf Michael Muck wieder nur die Latte, der Nachschuss von Florian Haller wurde vom Neukirchener Torhüter pariert. Danach hatten die "Rosenkranzler" ein paar gute Chancen. In der 38. Minute dann wieder eine Möglichkeit für die Gäste: Nikolai Seidel ging alleine auf das SVN-Gehäuse zu, umspielte den herauslaufenden Torhüter, wurde dabei aber zu weit abgedrängt, so dass der Winkel zu spitz wurde. Unmittelbar vor der Pause gab es noch einmal Ecke für Raigering. Bis auf einen Spieler rückte die komplette Abwehr mit auf. Die Ecke wehrte Neukirchens Torwart mit den Fäusten ab und leitete einen Angriff ein: Drei Neukirchener liefen auf den alleine gelassenen Abwehrspieler zu und Adam Vokac erzielte das 1:0. Nach der Pause versuchten die Panduren sofort den Ausgleich zu erzielen und hatten auch einige gute Gelegenheit dazu. Doch dann kamen die Gastgeber wieder ins Spiel und hatten bei einem Kopfball an die Latte Pech.Der SV Raigering versuchte noch einmal alles, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Ein Schuss von Nikolai Seidel ging nur knapp am Tor vorbei, bei einem Schuss von Alexander Greger hatte der SVN-Torhüter große Probleme. In der 88. Minute dann die Entscheidung: Nach einem Fehler in der SVR-Abwehr liefen wieder zwei Stürmer des Gastgebers alleine auf Torwart Schoberth zu - und Miroslav Vrhel traf zum 2:0.

SV Neukirchen: Jurasi, Bachl, Smetana, Iglhaut, Baumann (70. Vogl), Högerl (89. Nowack), Krames, Herzog, Sturm, Karl, Vokac (70. Vrhel)

SV Raigering: Schoberth, Erras, Prechtl, Jank, Gröschl, Haller (64. Greger), Muck, Hiltl (74. Kleinod), Seidel, Bachfischer, Thaler (70. Götz)Tore: 1:0 (45.) Adam Vokac, 2:0 (88.) Miroslav Vrhel - SR: Andreas Dinger - Zuschauer: 100