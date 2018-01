Im Heimspiel des VC Amberg in der Volleyball-Bayernliga gegen den TV Faulbach sind beide Mannschaften unter Druck. Dem Verlierer des Sechs-Punkte-Duells droht am Ende der Saison sogar ein Nachsitzen.

Im zweiten von drei Heimspielen hintereinander em-pfängt der Tabellenachte der Volleyball-Bayernliga am Sonntag, 28. Januar (15 Uhr in der Luitpoldschule), den TV Faulbach. Der hat ebenso wie der VC Amberg zwölf Punkte auf dem Konto und liegt in der Tabelle unmittelbar vor den Ambergern. Ein Sieg in dieser Partie wäre ein wichtiger Schritt, um die ungeliebte Relegation zu vermeiden.Das Positive versuchen Ambergs Spielertrainer David Fecko und seine Jungs aus den letzten beiden Partien (2:3 gegen Regenstauf, 2:3 gegen Abensberg) mitzunehmen. Über weite Strecken wurde jeweils der Gegner klar dominiert, das Potenzial ist also da, auch gegen Spitzenmannschaften der Bayernliga mitzuhalten. Nur schade, dass sich die Jungs jetzt schon mehrmals durch Nervenflattern gegen Ende des Spiels selbst um den eigenen Lohn gebracht haben. Dass es mitunter an der Feinabstimmung zwischen Zuspieler Nico Harms und seinen Angreifern hapert, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass dieser aus beruflichen Gründen nicht immer im Training sein kann.Der Gegner aus Faulbach ist den Ambergern in guter Erinnerung, denn in der Hinrunde nahmen sie die drei Punkte aus deren Halle mit. Zudem lässt die Tatsache, dass Faulbach am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenletzten TSV Zirndorf II nur sehr mühsam im Tiebreak gewann, hoffen. Personell steht Trainer Fecko der selbe Kader wie beim letzten Heimspiel zur Verfügung.