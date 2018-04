Höhepunkt der Gürtelprüfung im Taekwondo- und Kickboxclub Amberg war die Prüfung zum schwarzen Gürtel (auch 1. Dan), denn gleich drei Braungurt-Trägerinnen traten an. Seit knapp fünf Jahren trainierten Katja Kölbl, Simone Pintér und Katrin Auzinger-Hotzel auf diesen großen Tag hin. Viele blaue Flecken, Prellungen und Muskelkater mussten verkraftet werden und häufig lagen Nerven blank - sowohl bei Trainern, als auch bei Schülern - doch das alles lohnte sich am Ende. Einer knapp zweistündigen Prüfung mussten die drei Kämpferinnen sich unterziehen, wobei alle Bereiche ihres Könnens abgefragt wurden. Von Selbstverteidigung in den verschiedensten Situationen, also auch die Abwehr von Messer- und Stockangriffen. Nicht außer Acht zu lassen sind die Bruchtests: Sprungkicks, Ellenbogen, Faust und zwei Bretter auf einmal durchzutreten, ohne den Fuß abzusetzen, waren die Anforderungen. Dass diese Techniken nicht immer ganz ungefährlich sind mussten schon viele Sportler feststellen. Vor allem Katja Auzinger-Hotzel, die bei einer Sprung-Drehung-Technik, mit der sie eigentlich ein Brett zerspalten sollte, ihre Kreuzbänder spaltete. Auch Katrin Kölbl hatte sich nicht all zu lange vorher beim Sparring einen Bruch des Mittelfußes zugezogen. So ging also nur Pintér ohne Handicap in die Prüfung. Geschafft haben es aber alle drei.

"Jeder, der mich kennt weiß, dass in den letzten viereinhalb Jahren mein Lebenstraum der schwarze Gürtel im Taekwondo war", so Katja Kölbl. Bei diesen drei Frauen erkennt man, dass es in diesem Sport sehr viel um Disziplin und Durchhaltevermögen geht. Noch vor zwei Jahren schien der 1. Dan noch unerreichbar für die drei.