Kümmersbruck. Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende errang Laura Donhauser (FC Amberg) vom DFB-Stützpunkt Theuern mit den U-17 Juniorinnen des FC Bayern München einen tollen sportlichen Erfolg. Der DFB-Stützpunkt Theuern sucht jetzt bereits die künftigen Deutschen Meister des Jahrgangs 2006 im Fußballkreis Amberg: Der bayernweite BFV-Talentsichtungstag für Jungen und Mädchen des Jahrgangs 2006 (ausschließlich) findet in diesem Jahr am Sonntag, 16. Juli statt. Online-Anmeldungen sind noch bis 30. Juni unter folgendem Link möglich: www.bfv.de/cms/spielbetrieb/talente-auswahlteams/bfv-talentsichtungstag.html

Unter der Leitung der DFB-Stützpunkttrainer Josef Fleischmann, Lutz Ernemann und Markus Schmeißner bewerten eine Vielzahl lizenzierter Juniorentrainer aus dem Fußballkreis Amberg die anwesenden Nachwuchskicker an mehreren Stationen.Die dabei besten Spielerinnen und Spieler werden dann für die neue Saison 2017/18 in das Talentförderprogramm des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eingeladen. Am regionalen Stützpunkt in Theuern bekommen die Talente jeden Montag eine altersgerechte, jedoch leistungsorientierte Basisausbildung.Nur über den Einstieg in das Stützpunkttraining ist eine weitere Berufung in eine der Junioren-Auswahlmannschaften des BFV oder des DFB möglich. Dass auch im Amberger Fußballkreis Talente vorhanden sind, beweisen die zahlreichen Wechsel von Spielerinnen und Spielern des Stützpunkts Theuern in die Nachwuchsleistungszentren vieler Bundesligavereine in den vergangenen Jahren. Auch nach dem 30. Juni ist eine direkte telefonische Anmeldung bei den Stützpunkttrainern noch möglich. Ebenso können sich Spielerinnen und Spieler der Jahrgänge 2004 und 2005 (von 17 bis 18.30 Uhr) und der Jahrgänge 2002 und 2003 (von 18.30 bis 20 Uhr) jeweils montags zu einem Probetraining beim DFB-Stützpunkt in Theuern melden.Für Rückfragen stehen die Trainer Josef Fleischmann, Tel. 0175/5454702, Lutz Ernemann, Tel. 0175/4708600 und Markus Schmeißner Tel. 0151/ 27028241 zur Verfügung.