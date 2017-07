Nach der ersten Runde stand es zwar 3:0 (drei Match-Tiebreaks!) für die Gäste, doch dann drehte sich das Blatt: zwei Einzel gingen verloren und Roman Vögeli musste, von Krämpfen geplagt, ebenfalls in den Match-Tiebreak. Aber er behielt die Oberhand und holte den wichtigen Punkt zum 4:2-Zwischenstand. Bei der allseits bekannten Doppelstärke des TC Schanzl war das die Vorentscheidung. Erwartungsgemäß ließen sich die Amberger diesen Vorsprung nicht mehr nehmen und gewannen erneute alle drei Doppel - zwei davon im Match-Tiebreak. Das Glück, dass der Mannschaft im letzten Jahr in manch einer Partie fehlte, war in dieser Saison aufseiten der Amberger - die nun verdient wieder zurück sind in der 2. Bundesliga.Lamine Ouahab - Marco Bortolotti 6:2/6:4Jaroslav Pospisil - Nicolas Reissig 3:6/6:4/8:10Ralph Regus - Roman Vögeli 6:4/3:6/8:10Adrain Sikora - Peter Heller 2:6/7:6/8:10Matthias Wunner - Maxi Pongratz 6:2/6:0Lukas Vejvara - Christopher Patzanovsky 5:7/6:2/7:10Pospisil/Sikora - Reissig/Heller 4:6/7:6/7:10Ouahab/Vejvara - Bortolotti/Pongratz 0:6/4:6Wunner/Aumüller - A. Wagner/Patzanovsky 6:4/1:6/6:10