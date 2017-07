Der Weidener Leopold Gomez-Islinger hat mit der zweiten Herrenmannschaft des TC Amberg am Schanzl die Meisterschaft in der Tennis-Bayernliga Nord errungen. Mit dem souveränen 7:2-Sieg gegen den TC Bamberg schlossen die Vilsstädter die Saison ungeschlagen ab.

Die Erwartungen in Bezug auf das sportliche Ziel wurden übertroffen, denn es hieß ursprünglich nur "vorne mithalten" und Spielpraxis für die im Juli beginnende Regionalliga-Saison sammeln. Normalerweise steigt der Tabellenerste in die nächsthöhere Klasse auf. Da die erste Mannschaft des TC am Schanzl aber bereits in der Regionalliga vertreten ist, bleibt der Aufstieg verwehrt. Nun hat der 1. FC Nürnberg berechtigte Hoffnungen, als Tabellenzweiter nach oben zu gehen.